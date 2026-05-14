Take-Two Interactive Software - Aktie schießt in die Höhe +5,67 % - 14.05.2026

Die Take-Two Interactive Software Aktie konnte bisher um +5,67 % auf 204,90€ zulegen. Das sind +11,00 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,44 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Take-Two Interactive Software Aktie. Nach einem Plus von +0,44 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 204,90€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Take-Two Interactive ist ein führender US-Publisher von Videospielen (Labels: Rockstar Games, 2K). Kernprodukte: GTA-, Red-Dead-, NBA-2K-, Borderlands-Reihen, Mobile- und Online-Titel. Starke Position im AAA- und Sportsegment, hohe Abhängigkeit von Blockbuster-Franchises. Wichtige Konkurrenten: EA, Activision Blizzard, Ubisoft. USP: qualitativ hochwertige Open-World-Spiele, starke Markenloyalität, langfristige Monetarisierung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Take-Two Interactive Software investiert war, konnte einen Gewinn von +27,20 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,95 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,17 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Take-Two Interactive Software -10,91 % verloren.

Während Take-Two Interactive Software heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,08 %.

Take-Two Interactive Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,95 % 1 Monat +21,17 % 3 Monate +27,20 % 1 Jahr -3,64 %

Informationen zur Take-Two Interactive Software Aktie

Stand: 14.05.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 185 Mio. Take-Two Interactive Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,96 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Electronic Arts, Microsoft und Co.

Electronic Arts, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,58 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,52 %. Nintendo notiert im Minus, mit -2,03 %. Sony verliert -2,82 % UBISOFT Entertainment notiert im Plus, mit +6,37 %.

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Ob die Take-Two Interactive Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Take-Two Interactive Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.