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    Karbon-X prüft Konzept für Klimainitiative zu sauberem Kochen und Fischräuchern im Senegal

    Karbon-X prüft Konzept für Klimainitiative zu sauberem Kochen und Fischräuchern im Senegal
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Das Konzept sieht die künftige Integration digitaler Überwachungstechnologien und gemeinschaftsorientierter Lösungen für die Klimainfrastruktur vor.

     

    CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 14. Mai 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) („Karbon-X“ oder das „Unternehmen“), ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das sowohl auf den Compliance- als auch auf den freiwilligen CO₂-Märkten tätig ist, gab heute die Erkundung eines Konzepts für eine Klimainitiative zu sauberem Kochen und Fischräuchern im Senegal bekannt, das sich auf die Bewertung potenzieller Wege zur Emissionsminderung, verbesserter Brennstoffeffizienz und gemeinschaftsbasierter Lösungen für die Klimainfrastruktur konzentriert.

     

    Die Initiative befindet sich derzeit in einer frühen Sondierungsphase und soll Möglichkeiten im Zusammenhang mit saubereren Kochtechnologien und, in späteren Phasen, effizienteren Fischräucherverfahren in ländlichen Gemeinden bewerten.

     

    Traditionelle Koch- und Fischräucherverfahren tragen in vielen Regionen weiterhin zur Entwaldung, zur Luftverschmutzung in Innenräumen und zu einem hohen Brennstoffverbrauch bei. Das Konzept sieht den potenziellen Einsatz verbesserter Kochherde und effizienterer Fischräuchersysteme vor, die den Biomasseverbrauch senken und gleichzeitig langfristig umfassendere Ziele der nachhaltigen Entwicklung unterstützen sollen.

     

    Im Rahmen der Sondierungsphase evaluiert Karbon-X zudem die mögliche zukünftige Integration digitaler Monitoring-, Reporting- und Verifizierungs-Technologien („dMRV“), darunter die vom Unternehmen intern entwickelte Mercury-Plattform – ein interaktives digitales Tool zur Berechnung und Visualisierung der potenziellen CO₂-Einsparungen ökologischer Projekte weltweit. Die Plattform soll für mehr Transparenz, Umweltanalysen und langfristige Skalierbarkeit bei Klimainfrastrukturinitiativen sorgen.

     

    „Klimainfrastrukturprojekte erfordern zunehmend eine durchdachte Integration von Umweltzielen, Technologie und der Einbindung von lokalen Gemeinschaften“, sagte Chad Clovis, Chief Executive Officer von Karbon-X. „Diese explorative Initiative spiegelt die Art von langfristigen Möglichkeiten der Klimaentwicklung wider, von denen wir glauben, dass sie sich auf internationalen Märkten weiterhin ergeben werden, da die Nachfrage nach skalierbaren und messbaren Umweltlösungen wächst.“

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