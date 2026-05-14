Inturai setzt seine KI-native, branchenübergreifende Plattform bei zahlreichen Unternehmen in den Bereichen Altenpflege und Einzelhandel ein

Höhepunkte

Inturai hat eine Produkttour durch Australien abgeschlossen und seine Duo-Geräte an eine große Altenpflegegruppe sowie ein Unternehmen für Einzelhandelstechnologien geliefert. Die Geräte decken die Bereiche Bewegungs- und Anwesenheitserfassung, Sturzüberwachung sowie Schlaf-, Herzfrequenz- und Atemanalyse ab.

Die Einsatzmöglichkeiten, einschließlich eines Live-Demonstrationshauses in Brisbane, bestätigen die Leistungsfähigkeit der KI-nativen hardwarearmen Plattform des Unternehmens in zwei unterschiedlichen Marktsegmenten, belegen die Einsatzbereitschaft und treiben die Geschäftsstrategie von Inturai voran.

Die Programme mit beiden Kunden erschließen direkte kommerzielle Wege in Australien, Neuseeland, dem Vereinigten Königreich und Nordamerika und versetzen das Unternehmen in die Lage, diese vertriebsähnlichen Beziehungen auszubauen und seine breitere Pipeline voranzutreiben.

Das Unternehmen treibt die Entwicklung seiner Verteidigungsanwendungen in Richtung Kommerzialisierung weiter voran.

Vancouver, British Columbia – 14. Mai 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich, den erfolgreichen Abschluss einer Produkttour durch Australien bekannt zu geben, während der das Unternehmen Produktupdates für seine gesamte Plattform für räumliche Intelligenz bereitstellte und erste Duo-Geräteinstallationen bei zwei Kunden abschloss: einer großen Altenpflegegruppe und einem Technologieunternehmen im Einzelhandel.

Die Australien-Tour stellte einen bedeutsamen betrieblichen Meilenstein für das Unternehmen dar, bei dem das Team von Inturai eine umfassende Reihe von praktischen Demonstrationen und Geräteinstallationen durchführte. Zu den präsentierten Funktionen zählen die Geräteortung, die Erkennung menschlicher Anwesenheit, die Sturzüberwachung sowie die kontinuierliche Analyse von Schlaf, Herzfrequenz und Atmung – allesamt bereitgestellt über die unauffällige Sensorarchitektur des Unternehmens, die ohne Kameras oder spezielle Hardware auskommt. Das Duo-Gerät, ein kostengünstiges, schnell einsetzbares Gerät, das ein WLAN-Mesh-Netzwerk imitiert und die primäre Einsatzplattform von Inturai darstellt, wurde an beide Kunden geliefert und schuf somit die betriebliche Grundlage für erweiterte kommerzielle Vereinbarungen.