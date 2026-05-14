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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 14.05.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • O2 verliert Großkunden 1&1 Umsatz stark gesunken
    • Cisco profitiert von Rechenzentren baut Stellen ab
    • Samsung weist Vorwürfe in Dua Lipa Klage zurück
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 14.05.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    Verlust des Großkunden 1&1 zieht Mobilfunker O2 nach unten

    MÜNCHEN - Der Verlust eines Großkunden hinterlässt Bremsspuren im Geschäft des Telekommunikationsanbieters O2 Telefónica. Wie das Unternehmen in München mitteilte, sank der Umsatz im ersten Quartal um 8,6 Prozent auf rund 1,9 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis (Ebitda) schrumpfte um 8,4 Prozent auf 0,6 Milliarden Euro.

    Netzbetreiber National Grid steigert operativen Gewinn

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    LONDON - Der britische Netzbetreiber National Grid hat im abgelaufenen Geschäftsjahr beim Gewinn zugelegt. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn stieg in den zwölf Monaten bis Ende März um sechs Prozent auf 5,68 Milliarden britische Pfund (6,55 Mrd Euro), wie das im Stoxx Europe 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Das ist etwas weniger als Analysten im Schnitt erwartet hatten.

    ROUNDUP: Cisco profitiert kräftig von Rechenzentren - Will Jobs streichen

    SAN JOSE - Die Geschäfte mit großen Rechenzentren laufen für den US-Netzwerk-Ausrüster Cisco immer besser. Das Unternehmen erhöhte daher seine Prognose für das laufende Jahr. Gleichzeitig kündigte Cisco den Abbau tausender Stellen an - und folgt damit großen Technologiekonzernen, die im Zuge des Booms bei Künstlicher Intelligenz vermehrt Jobs streichen.

    ROUNDUP: Siemens baut Zuggeschäft durch Kauf in Italien aus

    MÜNCHEN - Der Technologiekonzern Siemens baut sein Bahngeschäft durch einen Kauf in Italien aus. Geplant sei der Erwerb mehrerer Kerngeschäfte der Mermec Gruppe, einem führenden italienischen Anbieter von Bahnsignaltechnik, Elektrifizierung sowie Diagnostik- und Messtechnologien, teilte der Dax -Konzern am Donnerstag in München mit. Mit dem Kauf sollen auch die Aktivitäten in der Signaltechnik sowie die industrielle Präsenz und der Marktzugang in Italien ausgebaut werden.

    Hoffnung für Frankfurt-Flüge - Bremen und Lufthansa beraten

    BREMEN - Hoffnung für die Flugverbindung zwischen Bremen und Frankfurt: Die Hansestadt und die Lufthansa suchen nach einer Lösung, um das geplante Aus der Route zu verhindern. Das bestätigten die Bremer Senatskanzlei und die Airline. Zuvor berichtete buten un binnen.

    Betriebsteil von Ryanair-Tochter kann Betriebsrat wählen

    ERFURT - Nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts kann auch ein selbstständiger Betriebsteil einer Fluggesellschaft mit Sitz im Ausland einen Betriebsrat wählen. Verhandelt wurde in Erfurt ein Streitfall bei der Fluggesellschaft Malta Air, einer Tochter von Ryanair . Eine betriebsratsfähige Organisationseinheit in Form eines als Betrieb geltenden selbstständigen Betriebsteils könne auch dann vorliegen, wenn der Hauptbetrieb im Ausland liegt, entschieden die Richter (7 ABR 7/25).

    Wie es mit den Mercedes-Autohäusern im Südwesten weitergeht

    STUTTGART - Der Verkaufsprozess für die konzerneigenen Autohäuser von Mercedes-Benz schreitet voran - auch im Südwesten. Der Prozess der Neuausrichtung verlaufe planmäßig und befinde sich je nach Region in unterschiedlichen Stadien, teilte ein Sprecher des Stuttgarter Autobauers auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

    Samsung reagiert auf Klage von Dua Lipa

    LOS ANGELES - In dem Rechtsstreit zwischen Popstar Dua Lipa (30) und dem Elektronikkonzern Samsung wegen Benutzung eines Fotos der Sängerin hat Samsung die Vorwürfe zurückgewiesen. In einer Mitteilung erklärt der Konzern: "Das Bild von Dua Lipa wurde im Jahr 2025 verwendet, um Inhalte von Drittpartnern darzustellen, die auf Samsung TVs verfügbar sind. Ursprünglich wurde das Bild von einem Content-Partner für den kostenlosen Streaming-Dienst Samsung TV Plus bereitgestellt. Die Nutzung erfolgte erst, nachdem der Content-Partner ausdrücklich zugesichert hatte, dass sämtliche hierfür erforderlichen Rechte eingeholt worden seien - einschließlich der Nutzung auf Verkaufsverpackungen."

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    Weitere Meldungen

    -Weltweiter Weinkonsum sinkt auf niedrigsten Stand seit 1957 -Betrugsverdacht: US-Regierung kappt Mittel für neue Hospize -Großbrand in japanischer Werft°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,64 % und einem Kurs von 100,4 auf Tradegate (14. Mai 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +2,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 49,19 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +9,78 %/+45,07 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu National Grid - A2DQWX - GB00BDR05C01

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