JEFFERIES stuft VERBIO AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Verbio von 25 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das strukturelle Geschäftsumfeld für den Biokraftstoffhersteller habe sich deutlich verbessert, was auch die jüngsten Quartalszahlen belegt hätten, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Er sieht dies aber trotz der besseren Preisdisziplin, einer flexibleren Bilanz und der zu erwartenden Dynamisierung der Gewinnentwicklung schon großteils eingepreist./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,59 % und einem Kurs von 40,52EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 15:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: VERBIO AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 36,00 € , was einem Rückgang von -10,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer