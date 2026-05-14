UBS stuft NVIDIA CORP auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia von 245 auf 275 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen des KI-Chip-Spezialisten seine Umsatzprognosen für das laufende und das kommende Geschäftsjahr angehoben, schrieb Timothy Arcuri in einer am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Seine Quartals-Umsatzschätzung sieht er mit 81 Milliarden Dollar rund 3 Milliarden Dollar über der Mitte der Unternehmens-Zielspanne./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,81 % und einem Kurs von 198,3EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Timothy Arcuri

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 275

Kursziel alt: 245

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 275,00 $ , was eine Steigerung von +18,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer