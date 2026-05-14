Ford Motor - Aktie schießt in die Höhe +7,33 % - 14.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Ford Motor. Mit einer Performance von +7,33 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +14,02 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Ford Motor Aktie. Nach einem Plus von +14,02 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 12,483€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Ford Motor Company ist ein globaler Auto- und Nutzfahrzeughersteller (Marken: Ford, Lincoln). Kern: Pkw, SUVs, Pick-ups (F-Serie), Vans, leichte Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen, E-Mobilität und vernetzte Dienste. Starke Position in Nordamerika, v.a. bei Pick-ups. Hauptkonkurrenten: GM, Stellantis, Toyota, VW, Hyundai/Kia. USP: F-Serie-Dominanz, Truck- und Flottenkompetenz, Traditionsmarke mit breiter Kundenbasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg bei Ford Motor konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -2,39 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ford Motor Aktie damit um +20,68 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,70 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Ford Motor einen Anstieg von +3,66 %.

Während Ford Motor heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,26 %.

Ford Motor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +20,68 % 1 Monat +19,70 % 3 Monate -2,39 % 1 Jahr +22,73 %

Informationen zur Ford Motor Aktie

Stand: 14.05.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 4 Mrd. Ford Motor Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,52 Mrd.EUR € wert.

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Tesla, Stellantis und Co.

Tesla, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,41 %. Stellantis notiert im Plus, mit +3,13 %.

Ford Motor Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ford Motor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ford Motor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.