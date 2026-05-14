Börsenstart USA - 14.05. - Dow Jones stark +0,58 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:26) bei 49.998,99 PKT und steigt um +0,58 %.

Top-Werte: NVIDIA +2,28 %, Travelers Companies +1,51 %, Sherwin-Williams +1,49 %, American Express +1,38 %, IBM +1,34 %

Flop-Werte: Boeing -3,73 %, Cisco Systems -1,28 %, Amazon -0,26 %, Salesforce -0,23 %, Microsoft -0,12 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:26) bei 29.468,63 PKT und steigt um +0,32 %.

Top-Werte: Take-Two Interactive Software +4,95 %, Marvell Technology +4,23 %, Charter Communications Registered (A) +3,27 %, Broadcom +2,66 %, NVIDIA +2,28 %

Flop-Werte: Qualcomm -4,38 %, Intel -3,41 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -3,29 %, Zscaler -3,19 %, Arm Holdings -2,64 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:50) bei 7.467,85 PKT und steigt um +0,26 %.

Top-Werte: Ford Motor +7,33 %, Carnival +5,57 %, Take-Two Interactive Software +4,95 %, Hasbro +3,50 %, Dollar Tree +3,48 %

Flop-Werte: Albemarle -6,12 %, Qualcomm -4,38 %, Lumentum Holdings -4,02 %, Akamai Technologies -3,90 %, Boeing -3,73 %