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    Unions-Politiker gegen vorgezogene Erhöhung der Tabaksteuer

    Für Sie zusammengefasst
    • Unionsfraktion fordert Neubewertung der Tabaksteuer
    • Doppelte Erhöhung trifft Verbraucher, fördert Schmuggel
    • Finanzministerium hält Tabaksteuer als Haushaltsbeitrag
    Unions-Politiker gegen vorgezogene Erhöhung der Tabaksteuer
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Aus für die Entlastungsprämie für Arbeitnehmer kommt aus der Unionsfraktion die Forderung, die vorgezogene Erhöhung der Tabaksteuer infrage zu stellen. Dies war zur Gegenfinanzierung der Prämie vorgesehen. "Wenn die Entlastungsprämie vom Tisch ist, sollte man auch die Gegenfinanzierung ehrlich neu bewerten", sagte der finanzpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Fritz Güntzler, der "Bild". Das Finanzministerium will an der Erhöhung festhalten.

    Die Koalition hatte geplant, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten eine freiwillige, steuer- und abgabenfreie Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro zahlen können. Dieses Vorhaben hat sie nun aber wieder aufgegeben, nachdem die Länder es im Bundesrat gestoppt hatten, weil ihnen die Kostenverteilung missfiel.

    Zur Gegenfinanzierung von Steuermindereinnahmen bei der Prämie hatte die Koalition vereinbart, die Tabaksteuer schon im Jahr 2026 zu erhöhen. Im Koalitionsvertrag heißt es, bei der Tabaksteuer solle der geltende "Aufwuchspfad" über das Jahr 2026 hinaus fortgeschrieben werden.

    Der CDU-Politiker Güntzler sagte, eine doppelte Tabaksteuererhöhung in kurzer Zeit treffe vor allem die Verbraucher und setze zugleich falsche Anreize. "Am Ende schnüren wir sonst unbeabsichtigt ein Konjunkturpaket für den organisierten Zigarettenschmuggel." Steuerpolitik brauche "Augenmaß, Verlässlichkeit und ein gutes Timing". Deshalb spreche vieles dafür, die Tabaksteuer jetzt nicht vorzuziehen, sondern die Lage in Ruhe neu zu bewerten. Auch der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, kritisierte in der "Bild"-Zeitung das Festhalten an der Erhöhung.

    Finanzministerium: Beitrag zur Haushaltskonsolidierung

    Ein Sprecher von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) sagte am Mittwoch, die Erhöhung der Tabaksteuer sei auch als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geplant gewesen. Insofern werde die Maßnahme weiterverfolgt und ein Gesetzentwurf dazu erarbeitet.

    Beim Haushalt 2027 muss die Koalition noch Maßnahmen umsetzen, um Milliardenlücken zu stopfen. In dem Beschluss des Kabinetts zu Eckwerten ist auch von einer Erhöhung der Tabaksteuer die Rede./hoe/DP/nas






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