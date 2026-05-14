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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies hebt Ziel für Verbio auf 36 Euro - 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel von 25 auf 36 Euro erhöht Hold beibehalten
    • Strukturelles Geschäftsumfeld deutlich verbessert
    • Preisdisziplin, flexiblere Bilanz weitgehend eingepreist
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Ziel für Verbio auf 36 Euro - 'Hold'
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Verbio von 25 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das strukturelle Geschäftsumfeld für den Biokraftstoffhersteller habe sich deutlich verbessert, was auch die jüngsten Quartalszahlen belegt hätten, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Er sieht dies aber trotz der besseren Preisdisziplin, einer flexibleren Bilanz und der zu erwartenden Dynamisierung der Gewinnentwicklung schon großteils eingepreist./rob/gl/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie

    Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,80 % und einem Kurs von 40,22 auf Tradegate (14. Mai 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um +11,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 2,56 Mrd..

    Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -38,39 %/+3,50 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 36 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 36,00, was einem Rückgang von -10,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Verbio - A0JL9W - DE000A0JL9W6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Verbio. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Verbio-Aktie: gestiegene Handelsumsätze und limitiertes Freefloat (~17 Mio) sehen einige als Hinweis auf Fondsinteresse und erhöhte Vola; Trader betonen hohe Schwankungen. Diskussion verbindet Öl-, HVO- und THG-Quotenpreise mit Fundamenten; EBITDA-Szenarien (≈200M/300M) werden mit Kurszielen (ca. 55/80 €) verknüpft; Unterstützungen um 40–45 € und Folgen eines Iran-Deals/Ölpreisänderungen werden debattiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

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    dpa-AFX
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