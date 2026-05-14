Jefferies hebt Ziel für Verbio auf 36 Euro - 'Hold'

Ich habe die letzten Chats einmal durchgelesen und wollte euch kurz erklären, wie die THG-Preise aktuell zusammenhängen.

In 2025 gibt es noch die Doppelanrechnung, die ab dem 01.01.2026 entfällt. Der Preis für die 2025er-THG-Quote errechnet sich momentan daraus, dass Verpflichtete die 2025er-Quoten bis 2027 vortragen und dort in den Markt geben können. Vereinfacht gesagt orientiert sich der aktuelle 2025er-Preis daher am 2027er-Preis, multipliziert mit dem Faktor 2, abzüglich einer entsprechenden Abzinsung. Daraus entsteht momentan der Marktpreis für die 2025er-Quote.

Grundsätzlich berechnet sich die THG-Quote nach Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage wurde hier ja bereits richtig mit den jeweiligen Prozentsätzen beschrieben. Mit diesen Prozentsätzen kann man anhand des Benzin- und Dieselverbrauchs in Deutschland ausrechnen, wie viele THG-Quoten pro Jahr generiert werden müssen, um die gesetzlichen Ziele zu erfüllen.

Wer seine Verpflichtung nicht erfüllt, muss eine Pönale von 600 Euro zahlen. Kleiner Einschub dazu: Die Quotenpreise können auch über 600 Euro steigen. Der Hintergrund ist, dass manche große Mineralölunternehmen vermeiden möchten, in ihren Geschäfts- oder Nachhaltigkeitsberichten auszuweisen, dass sie ihre THG-Ziele verfehlt haben. Deshalb sind einige Marktteilnehmer teilweise bereit, auch 50 oder 60 Euro mehr als die eigentliche Pönale zu bezahlen.

Nun zur Entwicklung der kommenden Quotenjahre:

Wenn man die verschiedenen Erfüllungsoptionen durchrechnet, kommt man für 2026 wahrscheinlich zu einer leichten Unterdeckung. Daher ist der Quotenpreis für 2026 bereits heute relativ hoch. Sollte sich diese Berechnung weiter bestätigen, dürfte der Preis bis zum Ende des Quotenhandels für 2026 – also bis zum 15. Juni 2027 – tendenziell weiter steigen.

Die Berechnungen für 2027 zeigen dagegen eher eine leichte Übererfüllung der Quote. Hintergrund ist, dass die Übermengen aus 2024 und 2025 zusätzlich in den 2027er-Markt gelangen können. Dadurch könnte dort zeitweise ein Überangebot entstehen.

Was man allerdings heute schon erkennen kann: Die Quotenmenge für 2028 erscheint nach aktuellem Stand kaum erreichbar. Genau deshalb gehe ich davon aus, dass die 2027er-Quote langfristig weiter steigen wird. Viele Marktteilnehmer werden versuchen, sich frühzeitig Mengen zu sichern, um auch die Verpflichtungen für 2028 und die Folgejahre erfüllen zu können.

Daher halte ich die Aussage für durchaus realistisch, dass wir in den nächsten Jahren eher Quotenpreise in Richtung 600 Euro sehen werden als deutlich niedrigere Preise.