UBS stuft Cisco auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Cisco nach Quartalszahlen von 95 auf 132 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz sowie die Aufträge des Netzwerkausrüsters im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) hätten ihn dank deren zunehmender Anwendung positiv überrascht, schrieb David Vogt am Donnerstag. Die Bruttomargen entsprächen dagegen wegen der gestiegenen Chippreise und des Gegenwinds für die Lieferketten seinen Erwartungen. Vogt traut der Aktie angesichts des Ausblicks auf das laufende Quartal auch nach ihrer Rekordjagd weitere Kursgewinne zu./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 02:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Cisco Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,54 % und einem Kurs von 98,60EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Vogt

Analysiertes Unternehmen: Cisco

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 132

Kursziel alt: 95

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 132,00 $ , was eine Steigerung von +12,61% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer