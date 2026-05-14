Vizsla Silver ernennt ehemaligen hochrangigen mexikanischen Bergbaubeamten zum Vizepräsidenten für Regierungsbeziehungen

Vancouver, British Columbia (14. Mai 2026) / IRW-Press / Vizsla Silver Corp. (TSX: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G3) („Vizsla Silver“ oder das „Unternehmen“) (- https://www.commodity-tv.com/play/vizsla-silver-is-pushing-ahead-with- ... -) freut sich, die Ernennung von Angel Diego Gómez Olmos zum Vizepräsidenten für Regierungsbeziehungen bei Vizsla Silver mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Von Mexiko-Stadt aus wird Herr Gómez Olmos die Regierungs- und Regulierungsangelegenheiten des Unternehmens im Land leiten, wobei sein Hauptaugenmerk auf der Förderung des Genehmigungsverfahrens für das Flaggschiff-Silber-Gold-Projekt Panuco und die umliegenden Claims im Westen Mexikos liegen wird.

Da Panuco auf die Produktion zusteuert, wird die Einrichtung einer eigenen, hochrangigen Abteilung für Regierungsbeziehungen die Zusammenarbeit des Unternehmens mit den für den mexikanischen Bergbausektor zuständigen Bundesbehörden verbessern, darunter das Secretaría de Economía und dessen Dirección General de Minas sowie das Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Herr Gómez Olmos bringt Führungserfahrung aus erster Hand in jeder dieser Behörden mit und wird daran arbeiten, die Genehmigungen und Konsultationen zu erleichtern, die erforderlich sind, um das Projekt planmäßig voranzutreiben.

„Diegos Fachwissen, seine Beziehungen und sein Hintergrund machen ihn zu einer der qualifiziertesten Personen in Mexiko für diese Rolle“, kommentierte Michael Konnert, CEO. „Er hat jahrelang genau die Behörden geleitet, mit denen wir zusammenarbeiten, und die Beziehungen, die er zu den mexikanischen Bundesministerien aufgebaut hat, sowie sein tiefgreifendes, praktisches Wissen darüber, wie diese Prozesse von innen heraus funktionieren, sind genau das, was Vizsla Silver braucht, während wir Panuco durch die Genehmigungsphase bis hin zur Produktion vorantreiben. Mit Diego an der Spitze unserer Regierungsbeziehungen in Mexiko sind wir bestmöglich aufgestellt, um fest auf Kurs zu bleiben und das nächste erstklassige Primär-Silberprojekt zu realisieren.“