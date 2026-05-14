RBC stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Er rechne wie schon in den vergangenen drei Quartalen damit, dass der KI-Chip-Spezialist im vergangenen Quartal die Erwartungen übertroffen habe und den Ausblick auf das laufende Quartal anheben werde, schrieb Srini Pajjuri in einem Ausblick vom Mittwoch. Im Bereich KI sollte die Nachfrage weiter das Angebot übersteigen. Die entscheidenden kurzfristigen Herausforderungen seien knappe Komponenten und Infrastruktur-Kapazitäten. Nvidia sei hier aber wegen seiner Bilanzstärke in einer vergleichsweise guten Position./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 15:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:05 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,38 % und einem Kurs von 199,4EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Srini Pajjuri

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 250,00 $ , was eine Steigerung von +6,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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