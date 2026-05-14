ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für Cisco auf 132 Dollar - 'Buy'
- UBS hebt Kursziel für Cisco von 95 auf 132 US-Dollar
- Umsatz und KI-Aufträge überraschten positiv laut UBS
- Bruttomargen entsprachen wegen gestiegener Chippreise
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Cisco nach Quartalszahlen von 95 auf 132 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz sowie die Aufträge des Netzwerkausrüsters im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) hätten ihn dank deren zunehmender Anwendung positiv überrascht, schrieb David Vogt am Donnerstag. Die Bruttomargen entsprächen dagegen wegen der gestiegenen Chippreise und des Gegenwinds für die Lieferketten seinen Erwartungen. Vogt traut der Aktie angesichts des Ausblicks auf das laufende Quartal auch nach ihrer Rekordjagd weitere Kursgewinne zu./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 02:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Cisco Systems Aktie
Die Cisco Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,18 % und einem Kurs von 100,0 auf Tradegate (14. Mai 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Cisco Systems Aktie um +33,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +50,40 %.
Die Marktkapitalisierung von Cisco Systems bezifferte sich zuletzt auf 397,83 Mrd..
Cisco Systems zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6533. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2300 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 102,50US-Dollar. Von den letzten 2 Analysten der Cisco Systems Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 132,00US-Dollar was eine Bandbreite von -27,44 %/+31,21 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 132 US-Dollar
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Community Beiträge zu Cisco Systems - 878841 - US17275R1023
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Erwartetes EPS bei 4 Dollar, damit immer noch relativ günstig bewertet. Dividende auch solide. Bleibt in meinem Depot.