UBS hebt Ziel für Cisco auf 132 Dollar - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Cisco Systems Aktie

Die Cisco Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,18 % und einem Kurs von 100,0 auf Tradegate (14. Mai 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Cisco Systems Aktie um +33,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +50,40 %.

Die Marktkapitalisierung von Cisco Systems bezifferte sich zuletzt auf 397,83 Mrd..

Cisco Systems zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6533. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2300 %.

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 102,50US-Dollar. Von den letzten 2 Analysten der Cisco Systems Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 132,00US-Dollar was eine Bandbreite von -27,44 %/+31,21 % bedeutet.