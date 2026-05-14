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    ANALYSE-FLASH

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    UBS hebt Ziel für Cisco auf 132 Dollar - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS hebt Kursziel für Cisco von 95 auf 132 US-Dollar
    • Umsatz und KI-Aufträge überraschten positiv laut UBS
    • Bruttomargen entsprachen wegen gestiegener Chippreise
    ANALYSE-FLASH - UBS hebt Ziel für Cisco auf 132 Dollar - 'Buy'
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Cisco nach Quartalszahlen von 95 auf 132 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz sowie die Aufträge des Netzwerkausrüsters im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) hätten ihn dank deren zunehmender Anwendung positiv überrascht, schrieb David Vogt am Donnerstag. Die Bruttomargen entsprächen dagegen wegen der gestiegenen Chippreise und des Gegenwinds für die Lieferketten seinen Erwartungen. Vogt traut der Aktie angesichts des Ausblicks auf das laufende Quartal auch nach ihrer Rekordjagd weitere Kursgewinne zu./rob/gl/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 02:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    ISIN:US17275R1023WKN:878841
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Cisco Systems Aktie

    Die Cisco Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,18 % und einem Kurs von 100,0 auf Tradegate (14. Mai 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Cisco Systems Aktie um +33,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +50,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Cisco Systems bezifferte sich zuletzt auf 397,83 Mrd..

    Cisco Systems zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6533. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2300 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 102,50US-Dollar. Von den letzten 2 Analysten der Cisco Systems Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 132,00US-Dollar was eine Bandbreite von -27,44 %/+31,21 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 132 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 132,00$, was eine Steigerung von +12,44% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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