Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 14.05.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec

Im wallstreetonline-Forum zum Evotec-Sentiment wird aktuell sachlich über die Wandelanleihe diskutiert: drei mögliche Gläubigerszenarien (Zins/Rückzahlung, Wandlung, Totalverlust) und deren Kursabhängigkeit. Sicht auf den Kurs: deutlicher Abwärtstrend in den letzten Wochen; von rund 11 Euro auf ca. 5 Euro gesunken; Leerverkäufe zur Absicherung werden thematisiert. Einige sehen Einstiegschancen, viele bleiben skeptisch. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: stark rückläufig.