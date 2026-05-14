Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 14.05.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.05.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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SMA Solar Technology
Tagesperformance: +13,02 %
Tagesperformance: +13,02 %
Platz 1
Performance 1M: +23,84 %
Performance 1M: +23,84 %
freenet
Tagesperformance: -7,00 %
Tagesperformance: -7,00 %
Platz 2
Performance 1M: -9,76 %
Performance 1M: -9,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu freenet
Gemischtes Sentiment bei wallstreetONLINE zu Freenet: Dividende-Ex-Tag drückt den Kurs (Dividendenabschlag). Einige rechnen mit weiteren Abwärtsbewegungen, andere hoffen auf Stabilisierung. Q1-Zahlen kommen bald; Befürchtungen über schlechte Zahlen existieren, Waipu.TV gilt als potenzieller Katalysator. Kursziele: 23–24 € bei schlechten Zahlen, 25–27 € sonst; langfristig stabiler Cashflow und Dividende ab 2028.
AIXTRON
Tagesperformance: +5,64 %
Tagesperformance: +5,64 %
Platz 3
Performance 1M: +48,93 %
Performance 1M: +48,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
WallstreetOnline zeigt überwiegend optimistisches Sentiment zu Aixtron, Fokus auf GaN/SiC-Optech und steigende Nachfrage. HV-Details nennen Q2/26-Guidance von 110 Mio EUR; Umsatzziel 700–1000 Mio; Wandelanleihe als Finanzierung wird diskutiert. Risiken: Malaysia-Standort; mögliche chinesische Konkurrenz im GaN. 14-Tage-Kursentwicklung unklar; vorbörslich -5 bis -6%.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +4,64 %
Tagesperformance: +4,64 %
Platz 4
Performance 1M: +57,69 %
Performance 1M: +57,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
WallstreetONLINE-Forum: 14 Tage sichtbarer Kursanstieg; bullisches Sentiment: UBS hat SUESS MicroTec Kauf empfohlen. Beiträge sprechen von explodierendem, durchgestartetem Kurs; Gewinnmitnahmen bei 88,90 bzw. 77 sind diskutiert. Skepsis bleibt: Umsatzprognose wurde trotz starkem Auftragseingang nicht erhöht. Rallye könnte weitergehen, solange Käufer da sind. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +3,85 %
Tagesperformance: +3,85 %
Platz 5
Performance 1M: +56,43 %
Performance 1M: +56,43 %
Qiagen
Tagesperformance: +3,00 %
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 6
Performance 1M: -21,48 %
Performance 1M: -21,48 %
Evotec
Tagesperformance: +2,85 %
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 7
Performance 1M: -2,88 %
Performance 1M: -2,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Im wallstreetonline-Forum zum Evotec-Sentiment wird aktuell sachlich über die Wandelanleihe diskutiert: drei mögliche Gläubigerszenarien (Zins/Rückzahlung, Wandlung, Totalverlust) und deren Kursabhängigkeit. Sicht auf den Kurs: deutlicher Abwärtstrend in den letzten Wochen; von rund 11 Euro auf ca. 5 Euro gesunken; Leerverkäufe zur Absicherung werden thematisiert. Einige sehen Einstiegschancen, viele bleiben skeptisch. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: stark rückläufig.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.
Jenoptik
Tagesperformance: +2,54 %
Tagesperformance: +2,54 %
Platz 8
Performance 1M: +48,27 %
Performance 1M: +48,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Jenoptik
Das wallstreetONLINE-Forum signalisiert aktuell überwiegend bullisches Sentiment zu Jenoptik: neue Allzeithochs um 41,96 €, starker Ordereingang, dynamische OEM-Nachfrage und verbesserte Profitabilität trotz leichtem Umsatz-Rückgang. Q1‑Zahlen und Guidance wurden bestätigt; Analysten erhöhen Kursziele. In den letzten 14 Tagen dominieren Aufwärtsimpulse.
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -2,53 %
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 9
Performance 1M: -3,66 %
Performance 1M: -3,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Carl Zeiss Meditec
WallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment ist gemischt. Befürworter eines Turnarounds/Sparprogramms sehen Potenzial für Kursanstieg (Ziel ca. 120 €) und erste Positionen. Skeptische Stimmen verweisen auf operative Schwäche: H1/H1 2025/26 Umsatz -5,7% YoY, bereinigtes EBITA 60,5 Mio €, Marge 6,1% (Vj 10,7%). Die 14‑Tage-Kursentwicklung wird nicht mit einer konkreten Zahl genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Carl Zeiss Meditec eingestellt.
IONOS Group
Tagesperformance: -2,44 %
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 10
Performance 1M: +18,59 %
Performance 1M: +18,59 %
CANCOM SE
Tagesperformance: +2,12 %
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 11
Performance 1M: -1,29 %
Performance 1M: -1,29 %
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