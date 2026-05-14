Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 14.05.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.05.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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BMW
Tagesperformance: -4,93 %
Tagesperformance: -4,93 %
Platz 1
Performance 1M: -9,30 %
Performance 1M: -9,30 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +3,90 %
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 2
Performance 1M: +56,43 %
Performance 1M: +56,43 %
Siemens
Tagesperformance: +2,68 %
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 3
Performance 1M: +19,78 %
Performance 1M: +19,78 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,63 %
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 4
Performance 1M: -25,16 %
Performance 1M: -25,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Rheinmetall. Die 14-Tage-Kursentwicklung war volatil; Bodenbildungs-Argumente und kommende Korrekturen werden diskutiert. Optimisten sehen Erholungschancen (Long-Positionen, ca. 70/30), andere bleiben vorsichtig. Positive Treiber: Militäraufträge (UK/DE) und das potenzielle europäische Führungsrollen-Szenario Deutschlands als Mega-Trigger. Forum wallstreetONLINE vorkommend.
ING Group
Tagesperformance: +2,45 %
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 5
Performance 1M: +4,64 %
Performance 1M: +4,64 %
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: -2,40 %
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 6
Performance 1M: -4,24 %
Performance 1M: -4,24 %
Anheuser-Busch InBev
Tagesperformance: +2,02 %
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 7
Performance 1M: +6,21 %
Performance 1M: +6,21 %
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