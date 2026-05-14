Delivery Hero Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 14.05.2026

Mit einer Performance von +7,51 % konnte die Delivery Hero Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,47 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Delivery Hero Aktie. Nach einem Plus von +7,47 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 28,07€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Delivery Hero einen Gewinn von +40,15 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Delivery Hero Aktie damit um +35,91 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +64,35 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +23,46 % gewonnen.

Während Delivery Hero heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,73 %.

Delivery Hero Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +35,91 % 1 Monat +64,35 % 3 Monate +40,15 % 1 Jahr -3,21 %

Informationen zur Delivery Hero Aktie

Stand: 14.05.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 300 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,35 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Prosus’ Verkauf eines fünfprozentigen Pakets an Delivery Hero an den Investmentfonds Aspex hat die Börse positiv aufgenommen und sorgt zugleich für spürbare Veränderungen in der Aktionärsstruktur des Essenslieferanten. Am Montag stiegen die …

Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?

Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.