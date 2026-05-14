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    DeFi Technologies ernennt Russell Starr zum strategischen Berater

    DeFi Technologies ernennt Russell Starr zum strategischen Berater
    Foto: adobe.stock.com

    TORONTO, 14. Mai 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und der dezentralen Finanzwirtschaft („DeFi") schließt, gab heute die Ernennung von Russell Starr zum strategischen Berater des Unternehmens bekannt.

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    Starr ist ein erfahrener Kapitalmarktmanager, Unternehmer und Finanzier mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz bei der Beratung zu komplexen Transaktionen, der Strukturierung von Finanzierungen und der Navigation im Umfeld der öffentlichen Märkte. In seiner Funktion als strategischer Berater wird Russell Starr eng mit dem Führungsteam von DeFi Technologies zusammenarbeiten, um die Kapitalmarktstrategie, die Investorenbetreuung und allgemeine Initiativen zur Unternehmensentwicklung zu unterstützen.

    Starr war zuletzt als Leiter des Bereichs Kapitalmärkte bei DeFi Technologies tätig, wo er eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung der Kapitalmarktstrategie des Unternehmens spielte, einschließlich der Unterstützung der Nasdaq-Notierung und der Stärkung der Positionierung gegenüber globalen Investoren. Zuvor war er als Chief Executive Officer von DeFi Technologies tätig und half dabei, das Unternehmen durch eine entscheidende Phase seiner Entwicklung und Marktexpansion zu führen.

    „Russell ist ein vertrauenswürdiger Partner von DeFi Technologies und bringt fundierte Kapitalmarktkompetenz sowie Einblicke in institutionelle Kreise mit", sagte Johan Wattenström, Chief Executive Officer von DeFi Technologies. „Seine Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, Marktpositionierung und Investorenbeziehungen wird von großem Wert sein, während wir unsere Kapitalmarktstrategie weiter stärken und unsere globale Präsenz ausbauen."

    Starr hat sich einen Ruf für die Strukturierung wirkungsvoller Transaktionen und die Schaffung langfristiger Aktionärswerte sowohl auf öffentlichen als auch auf privaten Märkten erworben. Im Laufe seiner Karriere hatte er leitende Führungspositionen in verschiedenen Branchen inne und brachte dabei fundiertes Fachwissen in den Bereichen M&A, Risikokapital und strategische Partnerschaften ein, mit besonderem Schwerpunkt auf den Sektoren natürliche Ressourcen, erneuerbare Energien und neue Technologien.

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