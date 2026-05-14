Kurse steigen etwas

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag in einem ruhigen Feiertagshandel ein wenig zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,30 Prozent auf 125,23 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,06 Prozent.

Die Anleihen profitierten von den etwas gesunkenen Ölpreisen. Dies dämpfte ein wenig die Inflationssorgen. In Deutschland und der Eurozone wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Weiterhin dominierte die internationale Politik das Geschehen.