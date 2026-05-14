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    ROUNDUP/Aktien New York

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    Gewinne - Nasdaq 100 und S&P 500 mit Rekord

    Für Sie zusammengefasst
    • Nasdaq treibt Rekordlauf durch KI und IPOs fort
    • Cisco übertrifft Erwartungen und Aktie steigt stark
    • Cerebras IPO 20-fach überzeichnet Preis 185 USD
    ROUNDUP/Aktien New York - Gewinne - Nasdaq 100 und S&P 500 mit Rekord
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Rekordlauf der technologielastigen US-Börse Nasdaq hat sich am Donnerstag dank frischer KI-Begeisterung fortgesetzt. Für Schub sorgten ein beeindruckender Quartalsbericht von Cisco sowie ein mit Spannung erwarteter Börsengang des Chipherstellers Cerebras Systems . Obendrein wird allgemein auf eine Annäherung der beiden weltgrößten Volkswirtschaften Vereinigte Staaten und China gesetzt sowie auf Vermittlungen des Landes im Iran-Krieg, nachdem US-Präsident Donald Trump für Gespräche nach Peking gereist ist.

    Der Technologie-Indizes Nasdaq 100 stieg zuletzt um 0,8 Prozent auf 29.602 Punkte. Er hatte im frühen Handel ebenso wie der Nasdaq Composite und der S&P 500 Höchstwerte erreicht. Das breit gefasste Börsenbarometer gewann 0,7 Prozent auf 7.494 Punkte.

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    Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial zog um 0,5 Prozent auf 49.933 Punkte an. Der Wall-Street-Index näherte sich damit seinem Rekordhoch aus dem Monat Februar bei knapp 50.513 Punkten.

    Cisco setzten ihre Rekordrally mit einem Sprung um gut 14 Prozent auf mehr als 116 Dollar fort. Damit hatten sie im Dow mit Abstand die Nase vorn. Der Netzwerk-Ausrüster übertraf mit seinem dritten Geschäftsquartal die Analystenerwartungen, hob seine Ziele für 2025/26 an und rechnet dabei mit einem erheblich besseren Geschäft mit solchen Anbietern von Cloud-Computing-Diensten (Hyperscaler), die Millionen von Servern betreiben.

    Analyst Samik Chatterjee von der Bank JPMorgan hob daraufhin sein Kursziel um ein Drittel auf 120 US-Dollar an und bekräftigte seine Kaufempfehlung. Cisco habe sich dank Investitionen in die Silicon-One-Strategie - anders als Konkurrenten - den Herausforderungen durch Lieferketten-Engpässe erfolgreich gestellt, schrieb er unter anderem.

    Aktien mit KI-Bezug wurden davon mit nach oben gezogen. Nvidia etwa gewannen vier Prozent. Hier dürfte zudem stützen, dass der Chef des KI-Chipgiganten Jensen Huang den US-Präsidenten auf seiner China-Reise begleitet, ebenso wie Tesla-Gründer und -Chef Elon Musk sowie der Apple-Vorstandsvorsitzende Tim Cook.

    Im Kielwasser bauten Ford ihr deutliches Kursplus vom Vortag aus und stiegen um gut acht Prozent. Zur Wochenmitte hatte die Bank Morgan Stanley geschrieben, das Energiespeichergeschäft des Automobilherstellers könnte bald einen Vertrag mit den weltweit größten Hyperscalern abschließen.

    Cerebras Systems, dessen Übernahme durch Arm Holdings und der japanischen Softbank zuvor gescheitert war, will Nvidia Konkurrenz machen. Die Aktie ist, wie informierte Quellen der Nachrichtenagentur Bloomberg sagten, 20-fach überzeichnet. Der Ausgabepreis wurde auf 185 Dollar und damit über der ursprünglichen Spanne von 150 bis 160 Dollar festgelegt. Auch die Zahl der angebotenen Aktien wurde angehoben. Zuletzt wurde für den bislang größten Börsengang in diesem Jahr ein erster Kurs von 400 Dollar indiziert./la/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 256,3 auf Tradegate (14. Mai 2026, 17:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +14,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,90 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 262,78USD. Von den letzten 9 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +9,32 %/+49,07 % bedeutet.




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