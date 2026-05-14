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    US-Anleihen

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    Leichte Kursgewinne

    US-Anleihen - Leichte Kursgewinne
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,14 Prozent auf 110,16 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,45 Prozent.

    Chinas Staats- und Parteichef hat US-Präsident Donald Trump in Peking mit militärischen Ehren empfangen. Er warnte im Gespräch vor einem Konflikt um Taiwan. Sollte die Frage schlecht gehandhabt werden, käme es zu Spannungen oder sogar Konflikten zwischen beiden Ländern, sagte Xi Jinping nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua in Peking. Handelsfragen dürften zudem wieder ein Thema sein. Auch der Iran-Krieg wird wohl besprochen.

    Die USA setzen nach den Worten von US-Außenminister Marco Rubio zur Lösung der festgefahrenen Situation rund um die Straße von Hormus auf Unterstützung aus China. Peking solle eine aktivere Rolle spielen und Iran dazu bewegen, "von dem Abstand zu nehmen, was er derzeit im Persischen Golf tut und zu tun versucht", sagte Rubio dem Sender Fox News.

    Die am Nachmittag in den USA veröffentlichten Konjunkturdaten spielten am Markt kaum eine Rolle. Die Einzelhandelsumsätze sind im April im Rahmen der Erwartungen gestiegen. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung stiegen etwas stärker als prognostiziert, blieben allerdings auf einem niedrigen Niveau./jsl/nas






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