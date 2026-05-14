Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 14.05.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.687,36USD pro Feinunze und notiert damit -0,02 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 85,16USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -2,70 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 105,10USD und verzeichnet ein Minus von -0,51 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 96,43USD und verzeichnet ein Minus von -4,44 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.443,00USD
|-4,97 %
|Platin
|2.077,00USD
|-3,37 %
|Kupfer London Rolling
|13.950,81USD
|-0,89 %
|Aluminium
|3.692,72PKT
|+0,18 %
|Erdgas
|2,879USD
|+0,77 %
Rohstoff des Tages: Palladium
Mit einem Tages-Minus von -4,97 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 14.05.26, 17:29 Uhr.