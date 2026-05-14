Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 14.05.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.687,36USD pro Feinunze und notiert damit -0,02 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 85,16USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -2,70 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 105,10USD und verzeichnet ein Minus von -0,51 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 96,43USD und verzeichnet ein Minus von -4,44 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.443,00 USD -4,97 % Platin 2.077,00 USD -3,37 % Kupfer London Rolling 13.950,81 USD -0,89 % Aluminium 3.692,72 PKT +0,18 % Erdgas 2,879 USD +0,77 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Minus von -4,97 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 14.05.26, 17:29 Uhr.