Tech und Nebenwerte zünden Rallye: DAX & Wall Street klar im Plus

Entwicklung der Indizes

Die wichtigsten Aktienindizes haben sich heute durchweg freundlich entwickelt, wobei vor allem Nebenwerte und Technologietitel deutlich zulegen. In Deutschland verzeichnet der Leitindex DAX ein Plus von 0,85 Prozent auf 24.433,17 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Werte steigt um 0,76 Prozent auf 31.861,62 Punkte und bleibt damit leicht hinter dem DAX zurück. Deutlich dynamischer präsentieren sich die kleineren Werte: Der SDAX gewinnt 1,82 Prozent auf 18.602,27 Punkte. Noch stärker zeigt sich der TecDAX, der technologieorientierte Index klettert um 1,94 Prozent auf 3.848,72 Punkte und ist damit heute der Spitzenreiter unter den deutschen Indizes. Auch an der Wall Street herrscht Aufwärtsstimmung. Der Dow Jones legt um 0,84 Prozent auf 50.129,94 Punkte zu und bewegt sich damit in einer ähnlichen Größenordnung wie der DAX. Der breiter gefasste S&P 500 steigt um 0,81 Prozent auf 7.509,11 Punkte. In der Gesamtbetrachtung zeigen sich sowohl die deutschen als auch die US-Märkte im Plus. Während in Deutschland vor allem Nebenwerte und Technologietitel überdurchschnittlich gefragt sind, verläuft die Entwicklung der großen Standardwerte auf beiden Seiten des Atlantiks in etwa parallel.