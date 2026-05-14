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    TCL Electronics: Starkes Wachstum im Q1 2026

    TCL startet 2026 mit kräftigem Wachstum: Umsatz, Gewinn und Effizienz legen deutlich zu, das Display- und Mini‑LED-Geschäft boomt, neue Partnerschaften und Solar treiben zusätzlich an.

    TCL Electronics: Starkes Wachstum im Q1 2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Q1 2026: Umsatz 29,2 Mrd. HKD (+15,3%); bereinigter den Eigentümern zurechenbarer Gewinn +140% auf 384 Mio. HKD; Gewinn nach Steuern +236% auf 392 Mio. HKD.
    • Operative Effizienz verbessert: Bruttogewinn stieg um 27,6% auf 4,7 Mrd. HKD, Gesamtkostenquote sank um 0,7 Prozentpunkte auf 12,5%.
    • Display-Geschäft stark: Umsatz 19,5 Mrd. HKD (+19%), Bruttogewinnmarge 17,0% (+2,5 pp); großformatige TVs Umsatz 16,7 Mrd. HKD (+17,2%) und durchschnittliche Bildschirmgröße 55,6".
    • Mini‑LED-Wachstum: weltweite Auslieferungen +102,1% (Anteil 15,4%); Übersee-Auslieferungen +178,3% (Anteil 14,2%), verbesserte Bruttomarge in Übersee auf 16,6%.
    • Strategische Partnerschaft mit Sony: rechtsverbindliche Vereinbarung zum Joint Venture für ein globales Home‑Entertainment‑Ökosystem zur Stärkung des Mid‑/High‑End‑Segments.
    • Internet‑ und Innovationsgeschäft: Internetumsatz 740 Mio. HKD (+13,2%) mit Bruttomarge 65,0% und >49,5 Mio. TCL‑Channel‑Nutzern; Photovoltaikumsatz 4,8 Mrd. HKD (+12,7%) und >1,3 GW neu installierte Leistung.






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