JEFFERIES stuft Siemens Healthineers auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 60 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der Sparte Bildgebende Verfahren und dem übernommenen Krebsbehandlungsspezialisten Varian hätten sich zwei wichtige Bereiche des Medizintechnikkonzerns stark entwickelt, wogegen es für die Diagnostik schlecht gelaufen sei, schrieb Julien Dormois in einer am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Siemens Healthineers bleibe zwar einer der wichtigsten Branchentitel. Doch eine Neubewertung dürfte bis spät im zweiten Halbjahr auf sich warten lassen./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 34,32EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 17:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Julien Dormois

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

