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    Besonders beachtet!

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    Albemarle Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 14.05.2026

    Am 14.05.2026 ist die Albemarle Aktie, bisher, um -5,26 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Albemarle Aktie.

    Besonders beachtet! - Albemarle Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 14.05.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Albemarle ist ein US-Chemiekonzern mit Fokus auf Lithium, Brom und Katalysatoren. Haupttreiber ist Lithium für E-Mobilität und Energiespeicher. Albemarle zählt zu den weltweit größten Lithiumproduzenten mit starker Rohstoffbasis in Chile, Australien und den USA. Wichtige Wettbewerber: SQM, Ganfeng, Tianqi, Livent. Vorteile: vertikal integrierte Wertschöpfung, Technologie-Know-how, langfristige Lieferverträge mit OEMs.

    Albemarle Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.05.2026

    Mit einer Performance von -5,26 % musste die Albemarle Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Albemarle Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,19 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 162,98, mit einem Minus von -5,26 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Albemarle in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +22,08 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die Albemarle Aktie damit um -8,02 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,53 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Albemarle +39,28 % gewonnen.

    Während Albemarle deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,87 %. Damit gehört Albemarle heute zu den auffälligeren Werten.

    Albemarle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,02 %
    1 Monat +8,53 %
    3 Monate +22,08 %
    1 Jahr +209,39 %
    Stand: 14.05.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Albemarle Aktie

    Es gibt 118 Mio. Albemarle Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,26 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 14.05. - Dow Jones stark +0,58 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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    Ob die Albemarle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Albemarle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Albemarle

    -4,55 %
    -5,20 %
    +8,88 %
    +21,48 %
    +205,77 %
    -6,78 %
    +31,17 %
    +151,54 %
    +483,33 %
    ISIN:US0126531013WKN:890167
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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