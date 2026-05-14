DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MERCK KGAA auf 'Hold'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Merck KGaA auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Pharma- und Spezialchemiekonzern habe in einem soliden ersten Quartal vor allem ergebnisseitig positiv überrascht und die Ziele ein wenig angehoben, schrieb Falko Friedrichs in eine am Donnerstag vorliegenden Rückblick./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 120,8EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 17:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 125
Kursziel alt: 125
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 125
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