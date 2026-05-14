DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MERCK KGAA auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Merck KGaA auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Pharma- und Spezialchemiekonzern habe in einem soliden ersten Quartal vor allem ergebnisseitig positiv überrascht und die Ziele ein wenig angehoben, schrieb Falko Friedrichs in eine am Donnerstag vorliegenden Rückblick./rob/gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 120,8EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 17:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 125

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 125,00 € , was eine Steigerung von +3,52% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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