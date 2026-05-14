DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Schott Pharma auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Schott Pharma auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Das zweite Geschäftsquartal sei etwas verhalten ausgefallen, schrieb Falko Friedrichs in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Um die bestätigten Jahresziele zu erreichen, müssten die Geschäfte in diesem und dem kommenden Quartal anziehen./rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,13 % und einem Kurs von 16,50EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 17:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

