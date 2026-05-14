Jefferies senkt Ziel für Siemens Healthineers auf 50 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 34,13 auf Tradegate (14. Mai 2026, 17:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um -2,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,07 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 38,65 Mrd..

Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +22,91 %/+60,96 % bedeutet.