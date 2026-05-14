ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für Siemens Healthineers auf 50 Euro - 'Buy'
- Jefferies senkt Kursziel von 60 auf 50 Euro
- Einstufung Buy bleibt trotz Kurszielsenkung
- Bildgebung und Varian zeigen starke Entwicklung
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 60 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der Sparte Bildgebende Verfahren und dem übernommenen Krebsbehandlungsspezialisten Varian hätten sich zwei wichtige Bereiche des Medizintechnikkonzerns stark entwickelt, wogegen es für die Diagnostik schlecht gelaufen sei, schrieb Julien Dormois in einer am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Siemens Healthineers bleibe zwar einer der wichtigsten Branchentitel. Doch eine Neubewertung dürfte bis spät im zweiten Halbjahr auf sich warten lassen./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 34,13 auf Tradegate (14. Mai 2026, 17:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um -2,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,07 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 38,65 Mrd..
Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +22,91 %/+60,96 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 50 Euro
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Community Beiträge zu Siemens Healthineers - SHL100 - DE000SHL1006
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Noch besser, einfach am ersten Tag des Börsengangs gekauft haben und liegen lassen. Fertig!
Hallo zusammen,
SHL ist seit Jahresbeginn stark unter Druck (-20%). Ich habe die Fundamentaldaten analysiert und die wichtigsten Pro- und Contra-Argumente zusammengefasst:
PRO: Was für SHL spricht
- Starker Cashflow & sichere Dividende: Das Unternehmen verzeichnete in FY2025 einen Rekord-Free-Cashflow (FCF) von 2,7 Mrd. €. Die FCF-Ausschüttungsquote liegt bei sehr konservativen 41,8 %, was die Dividende auch in Krisenzeiten massiv absichert.
- Bilanz repariert: Nach der teuren Varian-Übernahme sinkt der Verschuldungsgrad (Net Debt/EBITDA) kontinuierlich und liegt nun bei soliden 2,9x.
- Starker Burggraben (Moat): Wenn Krankenhäuser einmal CTs/MRTs von Siemens installiert haben, sind die Wechselkosten enorm. Zudem sind über 50 % der Umsätze wiederkehrend (Service, Abos, Reagenzien), was das Geschäft extrem krisenresistent macht.
Bewertung: Die Aktie ist historisch günstig bewertet mit einem bereinigten KGV von ca. 18,4x und einer attraktiven FCF-Rendite von 5,4 %.
CONTRA: Risiken & Gegenwind
- Margendruck durch Zölle: Handelskonflikte belasten die Margen stark. Zölle kosteten in FY2025 bereits 200 Mio. €, für FY2026 wird sogar eine Verdopplung auf 400 Mio. € erwartet. Wegen starrer, langlaufender Verträge lassen sich diese Kosten kaum sofort an Kunden weitergeben.
- China-Risiko: Das staatliche Preisdiktat ("Volume Based Procurement") in China hat im 4. Quartal 2025 bereits zu zweistelligen Umsatzrückgängen in der Diagnostik geführt.
- Massiver Aktienüberhang: Die Siemens AG hält noch ca. 67-70 % der Anteile. Ein geplanter Spin-off von 30 % an die Siemens-Aktionäre könnte enormen Verkaufsdruck auslösen und den Aktienkurs unabhängig vom operativen Geschäft über Monate deckeln.
Was haltet Ihr aktuell vom Unternehmen? Bzw. seid ihr vom langfristigen Wachstum überzeugt?
Seit Jahren bekommt man die Diagnostics-Sparte nicht in den Griff. Hier muss eine Lösung gefunden werden, bevor es wieder hoch gehen kann... entweder ein echter Turnaround oder wahrscheinlicher ein Verkauf der Sparte.