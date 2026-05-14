🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Aktien Europa Schluss

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gewinne - Treffen von Xi und Trump weckt Hoffnungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Aktienmärkte legten am Donnerstag zu
    • Handelssäle in Norden und Schweiz geschlossen
    • EuroStoxx 50 stieg 1,26 Prozent dank Techrallye
    Aktien Europa Schluss - Gewinne - Treffen von Xi und Trump weckt Hoffnungen
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag weiter zugelegt. In den nordischen Ländern und in der Schweiz indes blieben die Handelssäle feiertagsbedingt geschlossen. Die heißen Tage der Berichtssaison sind vorbei, nur in London legten noch mehrere Unternehmen Zahlen vor.

    Im Fokus am Markt standen die Gespräche zwischen den USA und China. "Die Börsen hoffen, dass China der erfolgreiche Vermittler zwischen den USA und dem Iran sein wird", schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Zudem werde auf verbesserte Wirtschaftsbeziehungen gesetzt sowie eine Ausweitung des Handels zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften.

    Der EuroStoxx 50 zog um 1,26 Prozent auf 5.934,96 Punkte an und profitierte damit auch von der anhaltenden Rekordrally der Technologie-Werte in den USA. Diese stehen aktuell bei den Anlegern wegen der Fantasie rund um Künstliche Intelligenz hoch im Kurs. Um 0,46 Prozent auf 10.372,93 Punkte stieg außerhalb der Eurozone der britische FTSE 100 ./la/nas





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Europa Schluss Gewinne - Treffen von Xi und Trump weckt Hoffnungen Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag weiter zugelegt. In den nordischen Ländern und in der Schweiz indes blieben die Handelssäle feiertagsbedingt geschlossen. Die heißen Tage der Berichtssaison sind vorbei, nur in London legten noch …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     