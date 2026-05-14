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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 230 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies bestätigt SAP auf Buy mit Ziel 230 Euro
    • Sapphire war eher Evolution als Revolution für SAP
    • KI steht im Mittelpunkt der SAP-Strategie
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 230 Euro
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. In diesem Jahr sei die Sapphire- Konferenz des Softwarekonzerns zwar eher eine Evolution als eine Revolution gewesen, doch das sei nicht negativ, schrieb Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Fähigkeiten von Künstlicher Intelligenz (KI) würden immer ausgereifter und besser - diese stehe nun im Mittelpunkt der Strategie./rob/gl/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 10:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 10:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,08 % und einem Kurs von 140,5 auf Tradegate (14. Mai 2026, 18:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -7,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 173,15 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von -34,59 %/+63,51 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 230 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 230,00, was eine Steigerung von +63,21% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der SAP-Aktie: Diskussion, ob der KI-Hype die Korrektur treibt oder die Fundamentaldaten stark bleiben; technische Analysen (Bruch von Unterstützungen, logarithmisch vs. linear, mögliche Unterstützungen ~83–90€ und 118–130€; mittelfristige Ziele 180–200€); Bollinger‑Band‑Ausreißer, Oszillatoren noch nicht komplett überverkauft; Vergleich zu Peers und Insiderkäufe werden hinterfragt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

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