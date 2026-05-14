Jefferies belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 230 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,08 % und einem Kurs von 140,5 auf Tradegate (14. Mai 2026, 18:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -7,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,81 %.

Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 173,15 Mrd..

SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von -34,59 %/+63,51 % bedeutet.