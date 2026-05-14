Coinbase Aktie auf Höhenflug - 14.05.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Coinbase Aktie. Mit einer Performance von +9,31 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Coinbase Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,65 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 188,64€, mit einem Plus von +9,31 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Coinbase ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besticht. Hauptkonkurrenten sind Binance und Kraken. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Sicherheitsprotokolle und regulatorische Konformität.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Coinbase über einen Zuwachs von +37,45 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Coinbase Aktie damit um +12,87 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,58 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Coinbase -11,65 % verloren.

Während Coinbase heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,69 %. Damit gehört Coinbase heute zu den auffälligeren Werten.

Coinbase Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,87 % 1 Monat +26,58 % 3 Monate +37,45 % 1 Jahr -25,03 %

Informationen zur Coinbase Aktie

Stand: 14.05.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 223 Mio. Coinbase Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,31 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Coinbase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coinbase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.