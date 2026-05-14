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    Abgeordneter macht Weg für Starmer-Konkurrent Burnham frei

    Für Sie zusammengefasst
    • Parlamentsmandat niedergelegt für Burnhams Rückkehr
    • Burnham bewirbt sich erneut für Parlamentssitz
    • Labour nach Skandalen und Stimmenverlusten unter Druck
    Abgeordneter macht Weg für Starmer-Konkurrent Burnham frei
    Foto: Siarhei - 356130783

    LONDON (dpa-AFX) - Ein britischer Abgeordneter legt sein Mandat nieder, um dem Favoriten auf die Nachfolge des angeschlagenen Premiers Keir Starmer den Weg zu ebnen.

    Der bisherige Bürgermeister von Manchester, Andy Burnham, sei die richtige Person, um die notwendigen Reformen im Land anzustoßen, schrieb der Labour-Abgeordnete von Makerfield, Josh Simons, im Kurznachrichtendienst X. Deswegen habe er sich entschieden, sein Mandat für den Wahlkreis nahe Manchester niederzulegen, um Burnham die Rückkehr ins Parlament und damit den Sprung in den Regierungssitz zu ermöglichen.

    Andy Burnham will Sprung ins Parlament wagen

    Burnham, der als aussichtsreichster möglicher Herausforderer von Labour-Chef und Premierminister Keir Starmer gilt, hatte Anfang des Jahres schon einmal den Versuch gemacht, sich um ein Mandat zu bewerben. Doch das Exekutivkomitee der Partei, zu dem auch Starmer gehört, hatte ihm den Weg versperrt.

    Er werde sich nun erneut für eine Labour-Kandidatur bewerben, teilte Burnham mit. Zur Frage, ob er den Premierminister herausfordern will, äußerte er sich nicht. Stattdessen rief er zu Geschlossenheit auf. "Wir sind es den Menschen schuldig, wieder zusammenzukommen als Labour-Bewegung und dem Premierminister und der Regierung die Stabilität zu geben, die sie brauchen, während die Nachwahl stattfindet."

    Rechtspopulisten schnitten stark ab in Makersfield

    Der seit längerem angeschlagene Regierungschef ist seit dem ersten Versuch Burnhams, ins Parlament zu kommen, weiter unter Druck geraten. Die Affäre um die Berufung des Labour-Veteranen und einstigen Epstein-Vertrauten Peter Mandelson zum Botschafter in den USA sowie desaströse Ergebnisse bei Kommunal- und Regionalwahlen in der vergangenen Woche brachten Starmer in schwere Bedrängnis. Zuletzt trat Gesundheitsminister Wes Streeting zurück, ohne jedoch den Parteichef herauszufordern.

    Ob Burnham den Sprung ins Parlament schaffen wird, gilt nicht als ausgemacht. In Makerfield schnitt bei der vergangenen Wahl 2024 auch die rechtspopulistische Partei Reform UK von Brexit-Befürworter Nigel Farage stark ab. Seitdem hat sie die Labour-Partei landesweit in den Umfragen überholt./cmy/DP/he






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