PEKING, 14. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Bei einem wegweisenden Treffen zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump am Donnerstag in Peking einigten sich die beiden Staatschefs auf eine neue Vision: den Aufbau einer konstruktiven Beziehung zwischen China und den USA mit strategischer Stabilität. Dieser Rahmen soll den Beziehungen zwischen China und den USA in den kommenden drei Jahren und darüber hinaus strategische Orientierung geben.

CGTN veröffentlichte einen Artikel über das wegweisende Treffen zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump. Der Artikel hebt die neue Vision hervor, eine konstruktive Beziehung zwischen China und den USA mit strategischer Stabilität aufzubauen. Er unterstreicht die Bedeutung der Staatschefdiplomatie für die Ausrichtung der bilateralen Beziehungen und betont, dass Zusammenarbeit beiden Ländern Vorteile bringt, während Konfrontation beiden schadet.

Während der mehr als zweistündigen Gespräche in der Großen Halle des Volkes sagte Xi, er freue sich darauf, gemeinsam mit dem US-Präsidenten den Kurs festzulegen und das große Schiff der Beziehungen zwischen China und den USA zu steuern, damit 2026 zu einem historischen, wegweisenden Jahr werde, das ein neues Kapitel in den bilateralen Beziehungen aufschlägt.

Da die Beziehungen zwischen China und den USA zu den wichtigsten bilateralen Beziehungen in einer Welt zählen, die von Veränderungen und Chaos geprägt ist, können beide Länder von einer Zusammenarbeit nur profitieren und von einer Konfrontation nur verlieren.

Neue Vision

Xi erläuterte die neue Vision und sagte, die „konstruktive strategische Stabilität" solle eine positive Stabilität sein, bei der Zusammenarbeit im Mittelpunkt steht, eine gesunde Stabilität mit maßvollem Wettbewerb, eine beständige Stabilität mit beherrschbaren Differenzen sowie eine dauerhafte Stabilität mit Aussicht auf Frieden.

Der Aufbau einer konstruktiven Beziehung zwischen China und den USA mit strategischer Stabilität dürfe nicht nur ein Schlagwort bleiben, sondern müsse durch konkrete Maßnahmen beider Seiten auf ein gemeinsames Ziel hin umgesetzt werden, betonte er.

Geleitet durch die Diplomatie auf Ebene der Staatschefs haben China und die USA insgesamt Stabilität gewahrt. Xi betonte, wie wichtig es für die beiden Staatschefs ist, sich in der komplexen internationalen Lage zurechtzufinden und sicherzustellen, dass das große Schiff der Beziehungen zwischen China und den USA stetig vorankommt.