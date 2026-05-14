DIE KÖNIGLICH-KANADISCHE PRÄGEANSTALT FEIERT MIT EINER NEUEN 1-DOLLAR-UMLAUFMÜNZE DAS KOMMEN DER FUSSBALLWELTMEISTERSCHAFT 2026(TM/MC) NACH KANADA

VANCOUVER, BC, 14. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Während die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026TM/MC nach Kanada kommt, teilt die Royal Canadian Mint die Begeisterung von Millionen von Fussballfans, indem sie eine neue 1-Dollar-Umlaufmünze zur Erinnerung an die jüngste Ausgabe des grössten Sportereignisses der Welt ausgibt. Zum ersten Mal in der Geschichte der FIFA Fussball-WeltmeisterschaftTM/MC sind drei Nationen gemeinsam Gastgeber der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026TM/MC , die in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten ausgetragen wird. Da die Spiele der kanadischen Nationalmannschaft in Toronto und Vancouver ausgetragen werden und die kanadische Nationalmannschaft in beiden Städten spielt, präsentierten die Münzanstalt und die FIFA heute auf dem Spielfeld des BC Place in Vancouver die 1-Dollar-Gedenkmünze zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026TM/MC . Diese aufregende neue Gedenkmünze wird in geprägter und kolorierter Ausführung hergestellt und ist ab dem 14. Mai im Umlauf.

"Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 ist ein Meilenstein für unser Land, und diese 1-Dollar-Umlaufmünze drückt den Stolz und die Einheit aus, die damit einhergehen, dass wir die Welt in unseren Gemeinden willkommen heißen", sagte François-Philippe Champage, Minister für Finanzen und Staatseinnahmen. "Die Kanadier wissen, wie sehr der Sport uns zusammenbringt. Deshalb passt diese Veranstaltung so gut zu unseren jüngsten Investitionen in Höhe von 755 Millionen Dollar in den Sport - den größten in den letzten 20 Jahren. Diese Münze ist eine greifbare Möglichkeit, ein globales Ereignis zu feiern, das wirtschaftliche Chancen eröffnet und eine neue Generation von Kanadiern auf wahrhaft kanadische Weise inspiriert".

"Die Royal Canadian Mint ist stolz auf die vielen großen kanadischen Sportmomente, die sie im Laufe der Jahre auf Münzen festgehalten hat, und wir freuen uns, mit einer Umlaufmünze zur Erinnerung an die ersten Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft der Männer in Kanada einen neuen Meilenstein zu feiern", sagte Simon Kamel, Interimspräsident und CEO der Royal Canadian Mint. "Wir sind stolz darauf, ein bleibendes Andenken geschaffen zu haben, das die kanadischen Fans festhalten können, während sie ihre Mannschaft bei ihrem allerersten Auftritt bei einer Fußballweltmeisterschaft im eigenen Land anfeuern.