Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 14.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie. Mit einer Performance von -5,55 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,08 %, geht es heute bei der Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Wüstenrot & Württembergische (W&W) ist ein Finanzdienstleister mit Fokus auf Bausparen, Baufinanzierung, Lebens- und Sachversicherung. Ziel ist Vermögensaufbau und Absicherung privater Kunden. Marktstellung: relevanter Player im deutschen Retailgeschäft, aber kein Branchenführer. Wichtige Konkurrenten: Allianz, R+V, LBS, Debeka. USP: Kombination aus Bausparen und Versicherung aus einer Hand, starke Marke im Bausparen.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -7,53 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,59 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,04 %. Im Jahr 2026 gab es für Wuestenrot & Wuerttembergische bisher ein Minus von -1,85 %.

Während Wuestenrot & Wuerttembergische deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,17 %. Damit gehört Wuestenrot & Wuerttembergische heute zu den auffälligeren Werten.

Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,59 % 1 Monat -6,04 % 3 Monate -7,53 % 1 Jahr -4,14 %

Informationen zur Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie

Stand: 14.05.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 94 Mio. Wuestenrot & Wuerttembergische Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,32 Mrd.EUR € wert.

Freundliche Stimmung an den Börsen: Deutsche und US-Indizes legen spürbar zu, besonders Nebenwerte und Technologietitel treiben die Kurse deutlich nach oben.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Allianz, AXA und Co.

Allianz, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,74 %. AXA notiert im Plus, mit +1,41 %. Hannover Rueck notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Münchener Rück legt um +0,36 % zu Talanx notiert im Minus, mit -0,76 %.

Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.