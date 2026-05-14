Börsen Update
Börsen Update USA - 14.05. - US Tech 100 stark +0,87 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:33) bei 50.021,47 PKT und steigt um +0,63 %.
Top-Werte: NVIDIA +4,00 %, IBM +2,34 %, Goldman Sachs Group +1,78 %, Microsoft +1,64 %, Caterpillar +1,54 %
Flop-Werte: Boeing -4,11 %, Cisco Systems -0,84 %, 3M -0,46 %, Merck & Co -0,43 %, Verizon Communications -0,37 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:34) bei 29.630,93 PKT und steigt um +0,87 %.
Top-Werte: Take-Two Interactive Software +7,32 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +7,06 %, AppLovin Registered (A) +5,91 %, Palo Alto Networks +4,89 %, Broadcom +4,65 %
Flop-Werte: Qualcomm -5,00 %, Thomson Reuters -3,50 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -3,29 %, Intel -3,11 %, SanDisk Corporation -2,92 %
Der S&P 500 steht bei 7.498,91 PKT und gewinnt bisher +0,67 %.
Top-Werte: Coinbase +7,39 %, Take-Two Interactive Software +7,32 %, Ford Motor +6,71 %, TKO GROUP HOLDINGS Registered (A) +6,62 %, AppLovin Registered (A) +5,91 %
Flop-Werte: Biogen -5,93 %, Jack Henry & Associates -5,57 %, Qualcomm -5,00 %, Albemarle -4,81 %, CBRE Group Registered (A) -4,64 %
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