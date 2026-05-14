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    Marine plant weitere Beiträge für Hormus-Einsatz

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundeswehr plant zusätzlichen Einsatz in Hormus
    • Autonome Systeme, Minentaucher und Spezialkräfte
    • Nur bei Ende der Kämpfe, Rechtsgrundlage und Mandat
    Marine plant weitere Beiträge für Hormus-Einsatz
    Foto: Emphyrio - pixabay

    BERLIN (dpa-AFX) - Für einen möglichen deutschen Einsatz in der Straße von Hormus stellt das Verteidigungsministerium die Beteiligung von zusätzlichem Gerät und Personal in Aussicht. Bislang waren das Minenjagdboot "Fulda" und das Versorgungsschiff "Mosel" dafür vorgesehen. Daneben wird nun signalisiert, dass "auch autonome Minenabwehrsysteme, Minentaucher und spezialisierte Kräfte zum Schutz von Schiffen sowie eine hochrangige Beteiligung deutscher Stabsoffiziere in den Führungsstäben der Mission" zum Einsatz kommen sollen. Das teilte das Verteidigungsministerium mit.

    "Eine deutsche Beteiligung würde erst erfolgen, wenn die hierfür notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind", stellte das Ministerium erneut klar. "Diese umfassen neben der Beendigung der Kampfhandlungen eine klare völkerrechtliche Grundlage sowie ein Mandat des Deutschen Bundestages."/kf/DP/he





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