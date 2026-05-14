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    ROUNDUP 2

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    Trump: Xi hat Hilfe im Iran-Krieg angeboten

    Für Sie zusammengefasst
    • Xi bot laut Trump Unterstützung im Irankrieg an
    • China wünsche Öffnung der Straße von Hormus
    • Trump sagte China liefere wohl keine Waffen an Iran
    ROUNDUP 2 - Trump: Xi hat Hilfe im Iran-Krieg angeboten
    Foto: Jan Woitas - dpa

    (Aktualisierung: weitere Aussage Trump)

    PEKING/WASHINGTON (dpa-AFX) - Chinas Staatschef Xi Jinping hat nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump Hilfe im Iran-Krieg angeboten. "Er würde es begrüßen, wenn ein Deal erzielt wird. Und er bot an, er sagte: "Wenn ich irgendwie helfen kann, würde ich das gerne tun"", sagte Trump in einem Interview des Senders Fox News, von dem zunächst Ausschnitte veröffentlicht wurden. Auf Nachfrage, ob Xi das tatsächlich so gesagt habe, bestätigte Trump dies ausdrücklich.

    In einem zuvor veröffentlichten Interview des Senders NBC News sagte US-Außenminister Marco Rubio, dass Trump Xi nicht um "irgendetwas" gebeten habe. "Wir haben nicht um Chinas Hilfe gebeten, noch benötigen wir ihre Unterstützung", sagte er.

    Chinas Interesse an der Straße von Hormus

    Trump betonte, dass Xi sich die Öffnung der Straße von Hormus wünsche. Die für den Welthandel wichtige Meerenge ist seit Beginn des Iran-Kriegs nicht mehr frei passierbar, was den Ölexport stark behindert. China gilt als wichtigster Importeur von iranischem Öl und ist daher besonders an einer Öffnung der Meerenge interessiert.

    Trump sagte zudem, Xi habe sich bereiterklärt, keine weitere militärische Ausrüstung an den Iran zu liefern. Eine Bestätigung aus Peking lag zu den angeblichen Äußerungen Xis nicht vor. China gilt als wichtiger Verbündeter Teherans und gehört neben Russland zu den wichtigsten Lieferanten des iranischen Militärs./ngu/DP/he




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