Revival Gold treibt das Projekt Mercur mit dem Ziel voran, die nächste neue Goldmine in Utah in Betrieb zu nehmen

Toronto, ON – 14. Mai 2026 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) („Revival Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update zur Entwicklung des Goldprojekts Mercur („Mercur“ oder das „Projekt“) des Unternehmens in Utah bereitzustellen.

Highlights

- Das Mercur-Team vor Ort unter der Leitung von General Manager Tim Barnett wird verstärkt: Acht Mitarbeiter treiben nun die diesjährigen Explorations- und Ressourcenabgrenzungsbohrungen sowie die geotechnischen und hydrogeologischen Bohrarbeiten voran.

- Das diesjährige metallurgische Programm, bestehend aus zwanzig Säulenlaugungstests zur Unterstützung der Vormachbarkeitsstudie („PFS“), wird derzeit gemeinsam mit Kappes Cassiday & Associates („KCA“) in Reno, Nevada, durchgeführt; erste Ergebnisse werden für Mitte 2026 erwartet.

- Die Erfassung von grundlegenden Umweltdaten, eine wichtige Grundlage für das Genehmigungsverfahren, erfolgt derzeit unter der Leitung von Stantec, dem führenden Umweltberater von Revival Gold. Zu den Schwerpunkten zählen Wildtiere, Vegetation, Böden, Wasserlebewesen, Hydrogeologie, kulturelle Ressourcen, Luft und Geochemie.

- Derzeit werden in Zusammenarbeit mit den wichtigsten technischen Beratern des Unternehmens, darunter RESPEC, WSP und KCA, Modellierungen der Mineralressourcen sowie technische Planungsstudien durchgeführt.

- Ein alter Brunnen, der früher für die Aufbereitungsarbeiten bei Mercur genutzt wurde, wurde vermessen und beprobt. Die Pumpe wurde ausgetauscht, und es wurde ein erfolgreicher stufenweiser Absenkungspumpversuch durchgeführt, der den erwarteten Betriebsanforderungen der Mine entsprach.

- Das bereits angekündigte 16.000 Meter umfassende Bohrprogramm zur Unterstützung der PFS ist derzeit zu etwa 15 % abgeschlossen, wobei zwei Reverse-Circulation-Bohrgeräte im Einsatz sind.

- Das Büro am Standort Mercur wird derzeit ausgebaut, um das wachsende Team des Unternehmens zu unterstützen.

- Insgesamt liegt die PFS für die Haufenlaugung auf Mercur weiterhin im Zeitplan für eine Veröffentlichung Ende des ersten Quartals 2027, wobei die Erteilung der Bergbaugenehmigung bis Ende 2027 erwartet wird.