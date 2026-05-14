AppLovin Registered (A) Aktie stark gefragt - 14.05.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von AppLovin Registered (A). Sie steigt um +6,84 % auf 416,45€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AppLovin Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,60 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 416,45€, mit einem Plus von +6,84 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +18,28 % bei AppLovin Registered (A).

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AppLovin Registered (A) Aktie damit um -0,66 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,46 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei AppLovin Registered (A) auf -33,09 %.

Während AppLovin Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,77 %.

AppLovin Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,66 % 1 Monat +8,46 % 3 Monate +18,28 % 1 Jahr +16,56 %

Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

Stand: 14.05.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 306 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 126,35 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

AppLovin Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die AppLovin Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AppLovin Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.