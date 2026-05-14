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    Besonders beachtet!

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    AppLovin Registered (A) Aktie stark gefragt - 14.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die AppLovin Registered (A) Aktie bisher um +6,84 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AppLovin Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - AppLovin Registered (A) Aktie stark gefragt - 14.05.2026
    Foto: 1464816096

    AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

    AppLovin Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.05.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von AppLovin Registered (A). Sie steigt um +6,84 % auf 416,45. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AppLovin Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,60 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 416,45, mit einem Plus von +6,84 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +18,28 % bei AppLovin Registered (A).

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AppLovin Registered (A) Aktie damit um -0,66 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,46 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei AppLovin Registered (A) auf -33,09 %.

    Während AppLovin Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,77 %.

    AppLovin Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,66 %
    1 Monat +8,46 %
    3 Monate +18,28 %
    1 Jahr +16,56 %
    Stand: 14.05.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

    Es gibt 306 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 126,35 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 14.05. - US Tech 100 stark +0,87 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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    Ob die AppLovin Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AppLovin Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AppLovin Registered (A)

    +6,60 %
    -3,25 %
    +8,37 %
    +17,13 %
    +15,54 %
    +1.860,49 %
    +831,41 %
    +671,39 %
    ISIN:US03831W1080WKN:A2QR0K
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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