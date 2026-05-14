JPMORGAN stuft NATIONAL GRID auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1440 Pence belassen. Das Management des britischen Netzbetreibers habe sich zuversichtlich hinsichtlich seines Fünfjahres-Finanzrahmens geäußert, schrieb Pavan Mahbubani am Donnerstag. Die Auffassung sei bekräftigt worden, dass die Finanzierbarkeit einer der wichtigsten zu beachtenden Faktoren sei, die sowohl regulatorische als auch Investitions-Entscheidungen prägten./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 18:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 18:22 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 14,94EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 20:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Pavan Mahbubani

Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 14,4

Kursziel alt: 14,4

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

