Wellgistics Health treibt die digitale Expansion seines kürzlich angekündigten Pilotprojekts für RPM, RTM und CCM mit der geplanten Übernahme von WellCare Today und dessen firmeneigenem Samsung Galaxy Watch-Programm zur Gesundheitsüberwachung voran

- WellCare Today bringt eine etablierte RPM-, RTM- und CCM-Infrastruktur mit Integrationen in Wearable-Technologien und vernetzten Überwachungslösungen mit

- Durch die Kombination soll die kürzlich von Wellgistics Health angekündigte MSO-Initiative mit Kare Clinicals und dessen Netzwerk aus über 6.500 unabhängigen Apotheken integriert werden

- Die geplante Plattform soll die Patientenbindung, die Therapietreue, die Fernüberwachung und die langfristige Pflegekoordination verbessern

- Das Transaktionsvolumen beläuft sich auf rund 15 Millionen $

- Die strategische Initiative zielt darauf ab, zusätzliche klinische Umsatzmöglichkeiten für teilnehmende Apotheken und Anbieter zu schaffen

TAMPA, FL / ACCESS Newswire / 14. Mai 2026 / Wellgistics Health, Inc. (NASDAQ:WGRX) („Wellgistics“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen im Bereich der Gesundheitstechnologie und Pharmadistribution, gab heute bekannt, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung („LOI“) zur Übernahme von WellCare Today unterzeichnet hat. Die geplante Transaktionsstruktur sieht eine strukturierte Barzahlung in Höhe von 3 Millionen $ vor, wobei der Restbetrag durch eine leistungsabhängige Earn-out-Zahlung in Form von Vorzugsaktien beglichen werden soll.

WellCare Today ist ein Unternehmen für Gesundheitstechnologie und Fernüberwachung, das sich auf Programme für das Chronic Care Management („CCM“), das Remote Patient Monitoring („RPM“) und das Remote Therapeutic Monitoring („RTM“) konzentriert. Das Unternehmen bietet HealthAssist an, eine fortschrittliche Plattform zur Fernüberwachung der Gesundheit, die in eigenständige Samsung Galaxy Watch-Geräte integriert ist und Teil seines umfassenderen Ökosystems für Gesundheitsüberwachung und Notfallunterstützung ist. Die Plattform ermöglicht die passive, kontinuierliche Überwachung wichtiger Gesundheitskennzahlen wie Herzfrequenz, Blutsauerstoffgehalt, Temperatur, Schlafmuster, Aktivitätsaufzeichnung und selbst gemeldete Medikamenteneinnahme durch von Medicare erstattungsfähige RPM- und RTM-Programme. Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass ein bestimmter Patient, Anbieter, eine Apotheke, eine Dienstleistung, ein Gerät oder ein Workflow für eine Kostenerstattung in Frage kommt.