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    Besonders beachtet!

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    J.B.Hunt Transport Services Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 14.05.2026

    Am 14.05.2026 ist die J.B.Hunt Transport Services Aktie, bisher, um +7,44 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der J.B.Hunt Transport Services Aktie.

    Besonders beachtet! - J.B.Hunt Transport Services Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 14.05.2026
    Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency

    J.B. Hunt Transport Services ist ein US-Logistikdienstleister mit Fokus auf Intermodal-, Truckload-, Dedicated- und Final-Mile-Services. Zweck: effiziente Gütertransporte für Industrie und Handel. Starke Stellung im nordamerikanischen Intermodalmarkt. Wichtige Konkurrenten: Schneider, Knight-Swift, XPO, Werner. USP: enge Rail-Partnerschaften, große Containerflotte, integrierte digitale Plattform (J.B. Hunt 360).

    Wie hat sich die J.B.Hunt Transport Services-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die J.B.Hunt Transport Services Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +7,44 % auf 218,05. Damit gewinnt die Aktie +15,10  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,67 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der J.B.Hunt Transport Services Aktie. Nach einem Plus von +0,67 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 218,05. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die J.B.Hunt Transport Services Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +17,80 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,13 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,69 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +32,25 % gewonnen.

    Während J.B.Hunt Transport Services heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,62 %. Damit gehört J.B.Hunt Transport Services heute zu den auffälligeren Werten.

    J.B.Hunt Transport Services Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,13 %
    1 Monat +13,69 %
    3 Monate +17,80 %
    1 Jahr +67,12 %
    Stand: 14.05.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur J.B.Hunt Transport Services Aktie

    Es gibt 94 Mio. J.B.Hunt Transport Services Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,25 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 14.05.2026


    Top- und Flop-Aktien am 14.05.2026 im S&P 500.

    So schlagen sich die Wettbewerber von J.B.Hunt Transport Services

    Old Dominion Freight Line, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,51 %.

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    Ob die J.B.Hunt Transport Services Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur J.B.Hunt Transport Services Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    J.B.Hunt Transport Services

    +6,50 %
    +5,13 %
    +13,69 %
    +17,80 %
    +67,12 %
    +37,26 %
    +50,75 %
    +208,35 %
    +587,06 %
    ISIN:US4456581077WKN:885365
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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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