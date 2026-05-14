J.B.Hunt Transport Services Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 14.05.2026

Die J.B.Hunt Transport Services Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +7,44 % auf 218,05€. Damit gewinnt die Aktie +15,10 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,67 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der J.B.Hunt Transport Services Aktie. Nach einem Plus von +0,67 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 218,05€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

J.B. Hunt Transport Services ist ein US-Logistikdienstleister mit Fokus auf Intermodal-, Truckload-, Dedicated- und Final-Mile-Services. Zweck: effiziente Gütertransporte für Industrie und Handel. Starke Stellung im nordamerikanischen Intermodalmarkt. Wichtige Konkurrenten: Schneider, Knight-Swift, XPO, Werner. USP: enge Rail-Partnerschaften, große Containerflotte, integrierte digitale Plattform (J.B. Hunt 360).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die J.B.Hunt Transport Services Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +17,80 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,13 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,69 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +32,25 % gewonnen.

Während J.B.Hunt Transport Services heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,62 %. Damit gehört J.B.Hunt Transport Services heute zu den auffälligeren Werten.

J.B.Hunt Transport Services Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,13 % 1 Monat +13,69 % 3 Monate +17,80 % 1 Jahr +67,12 %

Informationen zur J.B.Hunt Transport Services Aktie

Stand: 14.05.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 94 Mio. J.B.Hunt Transport Services Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,25 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 14.05.2026 im S&P 500.

So schlagen sich die Wettbewerber von J.B.Hunt Transport Services

Old Dominion Freight Line, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,51 %.

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Ob die J.B.Hunt Transport Services Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur J.B.Hunt Transport Services Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.