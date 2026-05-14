🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Schluss

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gewinne dank KI-Boom - Nasdaq 100 weiter im Rekordmodus

    Für Sie zusammengefasst
    • KI beflügelt Tech-Rallye durch Cisco und Cerebras
    • Nasdaq und S&P erreichen neue weltweite Rekordstände
    • Dow Jones nähert sich Rekordhoch knapp unter 50.513
    Aktien New York Schluss - Gewinne dank KI-Boom - Nasdaq 100 weiter im Rekordmodus
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Dank frischer KI-Begeisterung hat sich am US-Aktienmarkt der Rekordlauf der Technologiewerte fortgesetzt. Für Schub sorgten am Donnerstag ein beeindruckender Quartalsbericht von Cisco sowie ein fulminanter Börsengang des Chipherstellers Cerebras Systems . Obendrein wird allgemein auf eine Annäherung der beiden weltgrößten Volkswirtschaften Vereinigte Staaten und China gesetzt sowie auf Vermittlungen des Landes im Iran-Krieg, nachdem US-Präsident Donald Trump für Gespräche nach Peking gereist ist.

    Der Technologie-Indizes Nasdaq 100 stieg um 0,73 Prozent auf 29.580,30 Punkte. Er hatte im Handelsverlauf ebenso wie der Nasdaq Composite und der S&P 500 Höchstwerte erreicht. Das breit gefasste Börsenbarometer gewann 0,77 Prozent auf 7.501,24 Punkte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    54.433,82€
    Basispreis
    37,49
    Ask
    × 11,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    45.456,71€
    Basispreis
    39,61
    Ask
    × 11,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial zog um 0,75 Prozent auf 50.063,46 Punkte an. Der Wall-Street-Index näherte sich damit seinem Rekordhoch vom Februar bei knapp 50.513 Punkten./la/he

    Dow Jones

    +0,72 %
    +0,37 %
    +4,16 %
    +1,19 %
    +18,20 %
    +49,48 %
    +45,74 %
    +180,98 %
    +273,84 %
    ISIN:US2605661048WKN:CG3AA2

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Cisco Systems Aktie

    Die Cisco Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 98,68 auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 22:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Cisco Systems Aktie um +34,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +49,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von Cisco Systems bezifferte sich zuletzt auf 390,19 Mrd..

    Cisco Systems zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6533. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2300 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 102,50US-Dollar. Von den letzten 2 Analysten der Cisco Systems Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 132,00US-Dollar was eine Bandbreite von -26,09 %/+33,64 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Schluss Gewinne dank KI-Boom - Nasdaq 100 weiter im Rekordmodus Dank frischer KI-Begeisterung hat sich am US-Aktienmarkt der Rekordlauf der Technologiewerte fortgesetzt. Für Schub sorgten am Donnerstag ein beeindruckender Quartalsbericht von Cisco sowie ein fulminanter Börsengang des Chipherstellers Cerebras …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     