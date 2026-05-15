Die Gastech 2026 versammelt weltweit führende Energieunternehmen in Bangkok, da Asien die Nachfrage, die Investitionen in LNG und den Systemwandel beschleunigt

Vom 14. bis 17. September werden auf der Gastech 2026 mehr als 50.000 Energiefachleute, 1.000 Aussteller und 1.000 Redner aus 150 Ländern zusammentreffen, um dringende Energieprioritäten anzusprechen und das zukünftige Wachstum der Branche zu gestalten.





Die Gastech 2026 findet in Bangkok statt, im Zentrum der weltweit am schnellsten wachsenden Energienachfrage-Region, und wird Minister, CEOs und Technologieführer aus aller Welt zusammenbringen, um die Energiesicherheit zu stärken, die Entwicklung von LNG und Infrastruktur zu beschleunigen und zuverlässige und erschwingliche Energiesysteme voranzutreiben.





Die vom thailändischen Energieministerium ausgerichtete Veranstaltung wird Bangkok in den Mittelpunkt der strategischen Diskussionen über LNG, Elektrifizierung, AI-Infrastruktur, kohlenstoffarme Technologien und regionale Energiezusammenarbeit stellen.

BANGKOK, 14. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die Gastech 2026 wird vom 14. bis 17. September 2026 in Bangkok, Thailand, stattfinden und globale Entscheidungsträger und führende Energieexperten vereinen, um sich mit den dringenden Prioritäten der Versorgungssicherheit und der Widerstandsfähigkeit des Systems in Zeiten zunehmender geopolitischer Instabilität auseinanderzusetzen.

Die Gastech 2026 befindet sich im Herzen der weltweit am schnellsten wachsenden Nachfrageregion, in der die rasche Urbanisierung und Elektrifizierung die Energiesysteme unter extremen Druck setzen, erschwingliche und zuverlässige Energie zu liefern. Sie wird eine Plattform für Partnerschaften, Investitionen und den strategischen Dialog bieten, die die Energieversorgung in großem Maßstab vorantreiben und die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit in Asien und allen globalen Märkten stärken werden.

Als weltgrößte Messe und Konferenz für Erdgas, LNG, kohlenstoffarme Lösungen, Elektrifizierung und KI für Energie wird die Gastech 2026 die gesamte Energiewertschöpfungskette unter dem Motto „Where Global Energy Demand Meets Supply" versammeln, um den gesamten Mix an Ressourcen, Kapital und Technologien zu bündeln, der erforderlich ist, um den unmittelbaren Bedarf von heute zu decken und das kohlenstoffarme Wachstum von morgen zu fördern.