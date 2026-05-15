Die Hormuz-Krise zeigt, dass saubere Energie der Schlüssel zur Verringerung der wirtschaftlichen Kosten der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ist

Die Energy Transitions Commission warnt davor, dass krisenbedingte Reaktionen, die die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verstärken, die Volkswirtschaften in höhere Kosten und langfristige Anfälligkeit treiben können. Die Beschleunigung des …



