Die Hormuz-Krise zeigt, dass saubere Energie der Schlüssel zur Verringerung der wirtschaftlichen Kosten der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ist
Die Energy Transitions Commission warnt davor, dass krisenbedingte Reaktionen, die die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verstärken, die Volkswirtschaften in höhere Kosten und langfristige Anfälligkeit treiben können. Die Beschleunigung des Einsatzes sauberer Energien kann in den nächsten Jahren das Äquivalent aller Hormuz-Ströme ersetzen und ist der dauerhafteste Weg zu wirtschaftlicher Widerstandsfähigkeit und Energiesicherheit.
SCHLÜSSELFESTSTELLUNGEN
- Systeme für fossile Brennstoffe übertragen Erschütterungen, saubere Energiesysteme absorbieren sie. Fossile Systeme sind von kontinuierlichen Rohstoffströmen über konzentrierte Engpässe abhängig und übertragen Störungen sofort auf die globalen Preise. Im Gegensatz dazu sind 70-90 % der Kosten für saubere Energie Vorlaufkapital. Einmal gebaut, liefern Solar- und Windenergie, Batterien und Netze über Jahre hinweg Energie, unabhängig von Marktstörungen.
- Wenn die hohen Preise für fossile Brennstoffe anhalten, könnten die jährlichen Bruttoausgaben für Öl und Gas um 1 bis 2 Billionen Dollar steigen. Das ist vergleichbar mit der jährlichen Investitionslücke von 1,5 Billionen Dollar zwischen dem derzeitigen Investitionsniveau von 2 Billionen Dollar und den 3,5 Billionen Dollar, die erforderlich sind, um bis zum Jahr 2050 ein Netto-Null-Energiesystem mit größerer Widerstandsfähigkeit aufzubauen.
- Eine neue fossile Infrastruktur würde jetzt den nächsten Schock eindämmen. Neue Öl- und Gasfelder benötigen in der Regel 5-10 Jahre, um die Produktion zu erreichen. Solaranlagen auf Dächern und Wärmepumpen können innerhalb weniger Monate erweitert werden. Elektrofahrzeuge senken bereits jetzt strukturell die Ölnachfrage. Allein durch den Einsatz von Elektrofahrzeugen könnten bis 2030 etwa 5 mb/d und bis 2035 9-10 mb/d ersetzt werden, was etwa der Hälfte der Ölströme vor der Hormuz-Krise entspricht. Zusätzlich zu der bereits stark gestiegenen Nachfrage nach sauberen Technologien könnte eine koordinierte Reaktion auf saubere Energien bis 2035 20 % der weltweiten Öl- und über 30 % der weltweiten Gasnachfrage ersetzen und die Anfälligkeit für künftige Schocks dauerhaft verringern.
LONDON, May 15, 2026 /PRNewswire/ -- Die Energy Transitions Commission veröffentlichte heute Lessons on Energy Security after the Hormuz Crisis und warnte davor, dass der politische Reflex, die Infrastruktur für fossile Brennstoffe auszubauen, die gleichen Schwachstellen zu verstärken droht, die diese Krise verursacht haben. Der Bericht fordert die Regierungen auf, den Übergang zu sauberen Energien zu beschleunigen, da dies die wirksamste Antwort auf die Preisschwankungen bei fossilen Brennstoffen, die Abhängigkeit von Importen und geopolitische Störungen ist.