Rohstoff-Bullen im Aufwind: Von den Rekorden bei Barrick Mining und Agnico Eagle zur Momentum-Kursrakete Power Metallic Mines!
Die Rohstoffmärkte befinden sich in einer spannenden Phase, in der etablierte Gold- und andere Rohstoffproduzenten auf aufstrebende kleinere Explorer oder bald angehende Produzenten treffen. Während Branchenschwergewichte wie Barrick Mining und …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Die Rohstoffmärkte befinden sich in einer spannenden Phase, in der etablierte Gold- und andere Rohstoffproduzenten auf aufstrebende kleinere Explorer oder bald angehende Produzenten treffen. Während Branchenschwergewichte wie Barrick Mining und Agnico Eagle mit Rekordzahlen, Restrukturierungen und massiven Rückkäufen die eigene Stabilität und die des Sektors festigen, sorgt ein noch kleiner bis mittlerer Akteur für mächtig Gesprächsstoff im Bereich der Polymetalle. Power Metallic Mines zieht derzeit die Blicke mit außergewöhnlichen Bohrergebnissen und „moderner Weltraum-Technologie“ auf sich. Werden die traditionellen Goldwerte von der neuen Dynamik bei Kupfer und Platingruppenmetallen mitgerissen? In diesem Bericht analysieren wir die Entwicklungen der drei Schwerpunkte, beleuchten die charttechnische Ausbruchsstimmung bei Power Metallic und zeigen auf, warum gerade jetzt Bewegung in die Portfolios kommen könnte. Lesen Sie weiter, denn es könnte sich für Sie lohnen.
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte