Rohstoff-Bullen im Aufwind: Von den Rekorden bei Barrick Mining und Agnico Eagle zur Momentum-Kursrakete Power Metallic Mines! Die Rohstoffmärkte befinden sich in einer spannenden Phase, in der etablierte Gold- und andere Rohstoffproduzenten auf aufstrebende kleinere Explorer oder bald angehende Produzenten treffen. Während Branchenschwergewichte wie Barrick Mining und …



