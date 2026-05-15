360° All-in-One KI-Videokonferenzgerät für intelligentere Meetings

Mit einem integrierten KI-Chip kombiniert es 4K-360°-Bildgebung, intelligentes Audio und KI-Besprechungsunterstützung in einer Komplettlösung und bietet ein intensiveres und effizienteres Konferenzerlebnis für Gruppenräume bis hin zu größeren Besprechungsräumen.

SHENZHEN, China, 15. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Kandao Technology stellt mit Stolz das Kandao Meeting Pro 2 vor, ein 360°-KI-Videokonferenzgerät der nächsten Generation, das für moderne hybride Arbeitsbereiche entwickelt wurde.

„Da sich das hybride Arbeiten immer weiter entwickelt, suchen Unternehmen nach Meeting-Lösungen, die eine natürlichere und effizientere Zusammenarbeit ermöglichen", so Dan Chen. „Kandao Meeting Pro 2 spiegelt unsere Vision für die Zukunft intelligenter Meetings wider, indem es fortschrittliche KI-Funktionen mit erstklassiger audiovisueller Leistung in einem integrierten Gerät kombiniert."

Professionelle 4K HDR-Bildgebung

Ausgestattet mit zwei Fisheye-Objektiven erfasst das Kandao Meeting Pro 2 eine komplette 360°-Ansicht des Konferenzraums in atemberaubender 4K-Auflösung. Die HDR-Technologie gleicht Lichter und Schatten intelligent aus und sorgt dafür, dass die Teilnehmenden auch bei Gegenlicht oder schlechten Lichtverhältnissen gut sichtbar bleiben. Das Ergebnis ist eine lebendige, naturgetreue Bildqualität, die dazu beiträgt, dass sich die Teilnehmenden bei jeder Besprechung besser miteinander verbunden und eingebunden fühlen.

Auto Framing und Smart Tracking

Das Kandao Meeting Pro 2 ist mit einer fortschrittlichen KI-Gesichts- und Spracherkennungstechnologie ausgestattet und erkennt und verfolgt aktive Sprechende in Echtzeit, so dass Unterhaltungen konzentriert und einfach verfolgt werden können, ohne dass eine manuelle Kamerasteuerung erforderlich ist. AI Smart Tracking folgt dynamisch den Bewegungen von Sprechenden im Raum und sorgt dafür, dass die Teilnehmenden während der Diskussion zentriert und gut sichtbar sind.

In Kombination mit der AI Smart View-Technologie von Kandao passt das System das Bildschirmlayout automatisch an die Anzahl der Teilnehmenden im Meeting an und wechselt auf intelligente Weise die Ansichten, um eine ausgewogene und immersive Präsentation zu gewährleisten. Das Gerät unterstützt bis zu acht Teilnehmende gleichzeitig auf dem Bildschirm und ermöglicht so eine umfassendere hybride Zusammenarbeit.