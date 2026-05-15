Zwischen 1.000 % und Shortselleralarm! Siemens Energy, LPKF Laser, A.H.T. Syngas Mit über 1.000 % Kursgewinn innerhalb kurzer Zeit gehören Bloom Energy und Siemens Energy zu den Gewinnern des durch KI ausgelösten Energiebooms. Beim DAX-Unternehmen haben Analysten zuletzt ihre Kursziele angehoben. Oder droht ein Absturz um 40 %? …



