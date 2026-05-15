Zwischen 1.000 % und Shortselleralarm! Siemens Energy, LPKF Laser, A.H.T. Syngas
Mit über 1.000 % Kursgewinn innerhalb kurzer Zeit gehören Bloom Energy und Siemens Energy zu den Gewinnern des durch KI ausgelösten Energiebooms. Beim DAX-Unternehmen haben Analysten zuletzt ihre Kursziele angehoben. Oder droht ein Absturz um 40 %? …
Foto: esg-aktien.de
Mit über 1.000 % Kursgewinn innerhalb kurzer Zeit gehören Bloom Energy und Siemens Energy zu den Gewinnern des durch KI ausgelösten Energiebooms. Beim DAX-Unternehmen haben Analysten zuletzt ihre Kursziele angehoben. Oder droht ein Absturz um 40 %? Bei A.H.T. Syngas sehen Analysten rund 200 % Kurspotenzial. Die Energierally ist an dem Smallcap-Unternehmen bisher komplett vorbeigegangen. Dabei gibt es gute Gründe für einen steigenden Kurs. Neben Energieaktien stürzen sich Investoren inzwischen auch auf alles rund um Halbleiter. Dies führt beispielsweise bei LPKF Laser, Infineon und SÜSS MicroTec zu Fahnenstangen in den Charts und ruft Shortseller auf den Plan.
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